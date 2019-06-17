Экономика
В Нижегородской области средний чек на ипотеку вырос за год на 11,5%Banknn.ru вчера в 08:24
В Нижегородской области средняя ипотека подросла за год на 11,5%. Если в первом квартале прошлого года средний чек составлял 1 миллион 752 тысячи 788 рублей, то в этом году он превысил 1 миллион 954 тысячи рублей, приблизившись к отметке в два миллиона.
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Специалисты зафиксировали резкий рост среднего размера ипотечного кредита у заемщиков старше 65 лет - показатель увеличился на 38,4%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) за первый квартал 2019 года, опубликованном на официальном сайте организации.Российская газетавчера в 05:35
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В Нижегородской области средний размер ипотеки вырос на 11,5% в I квартале
RT на русскомвчера в 14:52
Средний размер ипотеки в Нижегородской области вырос на 11%, до 1,9 млн рублей
Реальное времявчера в 08:41
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Bild заявил, что санкции против России необходимо расширить.
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Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
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Кино
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Обладателем главного приза 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" стал фильм дебютанта Бориса Акопова под названием "Бык".
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Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
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В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
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Актер Алексей Гуськов рассказал о причине развода с первой женой
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Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
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Армия и оружие
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Сирия не желает военного столкновения с Турцией, заявил во вторник министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И.
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Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет
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Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с «сепаратистами».
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Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Усс процитировал Гитлера в заявлении по хищениям леса
На самом деле Губернатор процитировал другого фашистского лидера Адольфа Гитлера.
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Суарес признан главным спортивным злодеем по версии ESPN
Футболист «Барселоны» Луис Суарес возглавил список главных спортивных злодеев по версии слушателей подкаста ESPN Head in the Game.
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Утром на оранжевой ветке петербургского метро закрыли четыре станции
Во вторник, 18 июня, на оранжевой ветке метро Санкт-Петербурга поезда начали ходить с увеличенным интервалом.
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Путин назвал целью всех стран надежную систему безопасности
"Рассчитываю, что ваше общение будет содержательным и результативным, поможет достижению нашей общей цели - созданию надежной, гибкой, неделимой и равной для всех системы безопасности на региональном и глобальном уровне", - привел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев слова президента.
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В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
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Павел Саско: Cyberpunk 2077 заставит игроков рыдать
На выставке E3 2019 компания CD Projekt RED представила новый трейлер и выступление Киану Ривза, который сыграл одну из ролей в Cyberpunk 2077.
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Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву
Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.
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Двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда в Хабаровском крае
Двухлетняя девочка упала на железнодорожные пути во время прохождения грузового поезда в Хабаровском крае.
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Общество
Меньше половины россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
Порядка 47% россиян сообщили о планах своих детей поступить в высшее учебное заведение, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob.
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