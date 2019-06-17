В Нижегородской области средний чек на ипотеку вырос за год на 11,5%Banknn.ru вчера в 08:24

с чего всё началось

В Нижегородской области средняя ипотека подросла за год на 11,5%. Если в первом квартале прошлого года средний чек составлял 1 миллион 752 тысячи 788 рублей, то в этом году он превысил 1 миллион 954 тысячи рублей, приблизившись к отметке в два миллиона.

В Нижегородской области средний чек на ипотеку вырос за год на 11,5%

Происшествия Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Политика Зеленский выступил за расширение санкций против России Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Bild заявил, что санкции против России необходимо расширить.

Армия и оружие Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.

Гаджеты Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.

Происшествия Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.

Происшествия В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.

Экономика Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.

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Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Шоу-бизнес Актер Алексей Гуськов рассказал о причине развода с первой женой Алексей Гуськов и Лидия Вележева прожили в браке более 30 лет, однако с первой женой брак распался довольно быстро.

Политика Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.

Армия и оружие Сирия не хочет военного столкновения с Турцией, заявил глава МИД Сирия не желает военного столкновения с Турцией, заявил во вторник министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И.

Политика Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с «сепаратистами».

Энергетика Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Политика Усс процитировал Гитлера в заявлении по хищениям леса На самом деле Губернатор процитировал другого фашистского лидера Адольфа Гитлера.

Футбол Суарес признан главным спортивным злодеем по версии ESPN Футболист «Барселоны» Луис Суарес возглавил список главных спортивных злодеев по версии слушателей подкаста ESPN Head in the Game.

Происшествия Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.

Происшествия Утром на оранжевой ветке петербургского метро закрыли четыре станции Во вторник, 18 июня, на оранжевой ветке метро Санкт-Петербурга поезда начали ходить с увеличенным интервалом.

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Происшествия В Москве избили директора Фонда кино Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.

Игры Павел Саско: Cyberpunk 2077 заставит игроков рыдать На выставке E3 2019 компания CD Projekt RED представила новый трейлер и выступление Киану Ривза, который сыграл одну из ролей в Cyberpunk 2077.

Общество Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.

Политика Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве» Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.

Происшествия Двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда в Хабаровском крае Двухлетняя девочка упала на железнодорожные пути во время прохождения грузового поезда в Хабаровском крае.