В Нижегородской области средний чек на ипотеку вырос за год на 11,5%Banknn.ru вчера в 08:24

с чего всё началось

В Нижегородской области средняя ипотека подросла за год на 11,5%. Если в первом квартале прошлого года средний чек составлял 1 миллион 752 тысячи 788 рублей, то в этом году он превысил 1 миллион 954 тысячи рублей, приблизившись к отметке в два миллиона.

В Нижегородской области средний чек на ипотеку вырос за год на 11,5%

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Авто С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.

Авто Эксперты составили список самых капризных современных моторов Эксперты автомобильного издания «За рулем» составили список самых капризных современных моторов, которые массово устанавливались на модели разных марок.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова намекнула на тайную свадьбу с Тимати Анастасия Решетова намекнула, что сыграла секретную свадьбу с Тимати. Отвечая на вопросы поклонников, избранница Тимати назвала его «мужем».

Политика Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Энергетика «Газпром» снова увеличил экспорт в Европу «Газпром» снова увеличил экспорт в Европу «Газпром» смог стабилизировать свои экспортные поставки в Европу после резкого падения в начале года из-за теплой погоды.

Происшествия В шведской коммуне подняли флаг СССР Над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю утром в понедельник, 17 июня, подняли флаг Советского Союза.

Происшествия Двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда в Хабаровском крае Двухлетняя девочка упала на железнодорожные пути во время прохождения грузового поезда в Хабаровском крае.

Армия и оружие Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.

Кино Стали известны победители MTV Movie & TV Awards Сегодня ночью объявили лауреатов ежегодной премии MTV Movie & TV Awards 2019. Ведущим церемонии стал звезда «Шазама!»

Интернет В Telegram появился бот для поиска украденных паролей Бот собирает данные со всех сервисов – все пароли, связанные с аккаунтом, отобразятся в чате.

Кино Роберт Дауни-младший предложил превратить Железного человека в женщину Актер Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного человека в фильмах Marvel, предложил сделать супергероя женщиной.

Происшествия Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире «Адвокат защиты заявил, что свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире в присутствии своей семьи», — пишет агентство.

Финансы Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.

Музыка У популярной певицы треснул костюм во время выступления У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.

Политика Зеленский выступил против возвращения России в ПАСЕ Президент Украины Владимир Зеленский выступил против возвращения РФ в Парламентскую ассамблею Европы.

Музыка Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ» СМИ опубликовали видео конфликта между певцом Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой на музыкальной премии «Муз-ТВ».

Гаджеты Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.

Армия и оружие Турция впервые показала свой истребитель пятого поколения Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter – X) впервые представлен публике на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже.

Политика Нарышкин назвал монополию доллара анахронизмом Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал доллар валютой с «токсичным характером», которая стала анахронизмом современной мировой экономики.

Экономика Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России Рейтинг крупнейших латифундистов страны составил журнал Forbes.