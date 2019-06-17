Экономика
В Нижегородской области средний чек на ипотеку вырос за год на 11,5%Banknn.ru вчера в 08:24
В Нижегородской области средняя ипотека подросла за год на 11,5%. Если в первом квартале прошлого года средний чек составлял 1 миллион 752 тысячи 788 рублей, то в этом году он превысил 1 миллион 954 тысячи рублей, приблизившись к отметке в два миллиона.
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с чего всё началось
Специалисты зафиксировали резкий рост среднего размера ипотечного кредита у заемщиков старше 65 лет - показатель увеличился на 38,4%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) за первый квартал 2019 года, опубликованном на официальном сайте организации.Российская газетавчера в 05:35
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В Нижегородской области средний размер ипотеки вырос на 11,5% в I квартале
RT на русскомвчера в 14:52
Средний размер ипотеки в Нижегородской области вырос на 11%, до 1,9 млн рублей
Реальное времявчера в 08:41
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«Адвокат защиты заявил, что свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире в присутствии своей семьи», — пишет агентство.
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Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
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Финансы
Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено вчера в 03:59
Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Зеленский выступил против возвращения России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против возвращения РФ в Парламентскую ассамблею Европы.
Обновлено вчера в 12:30
Музыка
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СМИ опубликовали видео конфликта между певцом Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой на музыкальной премии «Муз-ТВ».
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Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Турция впервые показала свой истребитель пятого поколения
Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter – X) впервые представлен публике на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Нарышкин назвал монополию доллара анахронизмом
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал доллар валютой с «токсичным характером», которая стала анахронизмом современной мировой экономики.
Обновлено в 02:25
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России
Рейтинг крупнейших латифундистов страны составил журнал Forbes.
Обновлено в 02:24
Экономика
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36