Экономика
В Нижегородской области средний чек на ипотеку вырос за год на 11,5%Banknn.ru вчера в 08:24
В Нижегородской области средняя ипотека подросла за год на 11,5%. Если в первом квартале прошлого года средний чек составлял 1 миллион 752 тысячи 788 рублей, то в этом году он превысил 1 миллион 954 тысячи рублей, приблизившись к отметке в два миллиона.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Специалисты зафиксировали резкий рост среднего размера ипотечного кредита у заемщиков старше 65 лет - показатель увеличился на 38,4%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) за первый квартал 2019 года, опубликованном на официальном сайте организации.Российская газетавчера в 05:35
Подробнее о событии
Показать все источники
В Нижегородской области средний размер ипотеки вырос на 11,5% в I квартале
RT на русскомвчера в 14:52
Средний размер ипотеки в Нижегородской области вырос на 11%, до 1,9 млн рублей
Реальное времявчера в 08:41
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Гаджеты
Aerocool CS-103: доступный корпус формата Mini Tower
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Еще три загса в Москве начали регистрировать браки с иностранцами
Зарегистрировать брак с гражданином другой страны теперь можно еще в трех столичных отделах ЗАГС - Мещанском, Медведковском и Гагаринском, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение
Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Рекордное число россиян считают службу в армии долгом мужчины
Рекордное количество россиян считает службу в армии по призыву обязательной для мужчины и уверено, что вооруженные силы защитят страну в случае конфликтов.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Молодая мама Нюша показала откровенное фото в нижнем белье
Одна из любимых российских певиц Нюша решила порадовать поклонников откровенной фотографией — звезда поделилась в Instagram снимком в белье.
Обновлено вчера в 07:15
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО
Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей
Изначально рассматривалось два варианта соединения острова с материком - мост и тоннель, но сейчас речь идет о железнодорожном мосте через пролив Невельского.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Трамп объявил депортацию миллионов нелегальных мигрантов
Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабную высылку из страны нелегальных мигрантов.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро
Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Экономика
В России проведут эксперимент по маркировке шин
Эксперимент по маркировке шин будет проведен в России с 20 июня по 30 ноября 2019 года.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Жительницу Кузбасса заставили вернуть материнский капитал
Районный прокурор через суд заставил женщину вернуть деньги.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
Воспитанник «ПСЖ» Кутателадзе прибыл в расположение «Спартака»
Грузинский нападающий Николоз Кутателадзе прибыл в расположение "Спартака".
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Оскверненные могилы британцев в Крыму возмутили Лондон
Могилы в британцев Крыму осквернены, захвачены и забыты, приводит "ИноСМИ" статью в журнале Times.
Обновлено в 02:51
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Кино
Лучшим фильмом «Кинотавра» стала картина Бориса Акопова «Бык»
Церемония закрытия российского кинофестиваля прошла 16 июня в Зимнем театре в Сочи.
Обновлено вчера в 00:32
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ
Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.
Обновлено вчера в 08:45
Авто
Китайский аналог Nissan Qashqai получил новый дизайн
Напомним, новинка размеры которой сопоставимы с Nissan Murano, построена на платформе удлиненного Qashqai+2 предыдущей генерации.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Здоровье
Российским поликлиникам начнут присваивать «звезды», как отелям
Минздрав намерен присваивать российским поликлиникам «звезды» для оценки их работы.
Обновлено вчера в 13:24
Экономика
Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного»
Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».
Обновлено вчера в 13:13
Экономика
Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива
Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.
Обновлено в 01:01