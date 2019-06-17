В Нижегородской области средний чек на ипотеку вырос за год на 11,5%Banknn.ru вчера в 08:24

с чего всё началось

В Нижегородской области средняя ипотека подросла за год на 11,5%. Если в первом квартале прошлого года средний чек составлял 1 миллион 752 тысячи 788 рублей, то в этом году он превысил 1 миллион 954 тысячи рублей, приблизившись к отметке в два миллиона.

В Нижегородской области средний чек на ипотеку вырос за год на 11,5%

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