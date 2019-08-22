Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочкуРБК вчера в 17:03

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
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В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

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