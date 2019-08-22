Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочкуРБК вчера в 17:03
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
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«Ребёнок находится в тяжёлом состоянии»: найденную в лесу Зарину Авгонову доставят в Нижний Новгород
Нижний Новгород on-lineвчера в 19:28
Пропавшая в лесу в Нижегородской области девочка найдена живой спустя трое суток
Интерфаксвчера в 16:41
В Минздраве рассказали о состоянии найденной в Нижегородской области девочки
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Опубликовано видео спасения 5-летней Зарины, которая провела в лесу 3 дня
Московский Комсомолецвчера в 17:51
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Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
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В Пентагоне рассказали о целях новой ракеты, запрещенной ДРСМД
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Два человека погибли при пожаре в Саратове
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Макрон и Трамп попросили Россию вернуться в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение своего американского коллеги Дональда Трампа вернуться к формату G8 ("Большой восьмерки") с участием России.
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Общество
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Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
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Общество
Гидрометцентр пообещал бабье лето европейской части России
Жители европейской части России в сентябре могут рассчитывать на бабье лето, но его точные даты будут спрогнозированы только в конце августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке
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Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие
В Турции заявили, что войска Асада играют с огнём
Турецкое военное командование после успехов сирийской армии в районе Хан-Шейхуна и начала дальнейшего продвижения в провинции Идлиб заявило, что «войска Асада играют с огнём».
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В Иркутске впервые пройдет фестиваль «Дни Бразилии»
Обновлено вчера в 05:50
Здоровье
Роспотребнадзор объявил о ликвидации эпидемии Эболы в Африке
Африканская эпидемия лихорадки Эбола ликвидирована, заявила в интервью «РИА Новости» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Политика
Историк пояснил «демонизацию» пакта о ненападении в странах Балтии
Историк объяснил, для чего пакт о ненападении между СССР и Германией 1939 года демонизируется в странах Прибалтики.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
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Общество
Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику
«Известия» сообщают, что правительство поручило Министерству труда оценить последствия введения сокращенной рабочей недели до конца сентября.
Обновлено вчера в 23:14
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
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Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
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Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
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Происшествия
Суд над россиянином Никулиным в США начнется в марте 2020 года
Процесс над российским гражданином Евгением Никулиным, который обвиняется в США в киберпреступлениях, назначен на март 2020 года, говорится в распоряжении суда.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Генпрокуратура требует взыскать 6 миллиардов с семьи полковника ФСБ
Обновлено вчера в 10:30
Космос
Работу Международной космической станции могут продлить до 2030 года
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Общество
В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
Режим ЧС введен в городе Находка Приморского края из-за прошедшего ливня, сообщили РИА Новости в системе ГО и ЧС Находки.
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В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
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Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
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