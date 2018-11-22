Политика
В Nissan уволили Карлоса Гона и Грега Келли из руководства компании
В Nissan уволили Карлоса Гона и Грега Келли из руководства компанииРоссийская газета09:20
По некоторым данным, Гон в течение пяти лет получил вознаграждения в размере около 10 миллиардов иен, однако задекларировал только половину указанной суммы, передает деловое издание "Никкэй симбун". Должности также лишился член совета директоров компании Грег Келли.
Российская газета09:20
с чего всё началось
Компания Nissan сняла Карлоса Гона с должности председателя совета директоров, а также с поста директора-представителя, передает японский телеканал NHK.Газета.Ru07:23
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