с чего всё началось

По некоторым данным, Гон в течение пяти лет получил вознаграждения в размере около 10 миллиардов иен, однако задекларировал только половину указанной суммы, передает деловое издание "Никкэй симбун". Должности также лишился член совета директоров компании Грег Келли.

В Nissan уволили Карлоса Гона и Грега Келли из руководства компании

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