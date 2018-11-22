Политика

В Nissan уволили Карлоса Гона и Грега Келли из руководства компании
Российская газета
09:20

По некоторым данным, Гон в течение пяти лет получил вознаграждения в размере около 10 миллиардов иен, однако задекларировал только половину указанной суммы, передает деловое издание "Никкэй симбун". Должности также лишился член совета директоров компании Грег Келли.
Российская газета09:20
с чего всё началось
Компания Nissan сняла Карлоса Гона с должности председателя совета директоров, а также с поста директора-представителя, передает японский телеканал NHK
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Газета.Ru07:23

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ТАСС06:52

Nissan уволил Карлоса Гона с поста председателя совета директоров

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