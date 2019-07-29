Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.

В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек

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