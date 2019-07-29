Происшествия
В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человекИнфорос 01:53
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
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До 65 человек выросло число жертв нападения боевиков на северо-востоке Нигерии
Эхо Москвывчера в 20:04
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:35, Вашингтон
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