Происшествия
В Нигерии вновь похитили мать экс-тренера сборной страныМатч ТВ 13:40
Мать бывшего нигерийского футболиста и тренера Самсона Сиасии Оджеру была похищена неизвестными вооруженными людьми из ее дома в штате Байельса, передает The Guardian Nigeria. Сообщается, что вооруженные люди ворвались в ее дом в понедельник около двух часов ночи.
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Происшествия
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