Происшествия

В Нигерии вновь похитили мать экс-тренера сборной страныМатч ТВ 13:40

Мать бывшего нигерийского футболиста и тренера Самсона Сиасии Оджеру была похищена неизвестными вооруженными людьми из ее дома в штате Байельса, передает The Guardian Nigeria. Сообщается, что вооруженные люди ворвались в ее дом в понедельник около двух часов ночи.
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Мать призера ОИ, экс-тренера сборной Нигерии похитили во второй раз за 4 года

Sport24.ru12:43

Злоумышленники похитили мать главного тренера сборной Нигерии во второй раз с 2015-го

Спорт-Экспресс13:38

В Нигерии вновь похитили мать экс-тренера сборной страны

Sportbox.RU13:40

В Нигерии вновь похитили мать экс-тренера сборной страны

Матч ТВ13:40

Мать экс-футболиста сборной Нигерии вновь похищена

РИА Новости13:10

Мать бывшего тренера сборной Нигерии похищена во второй раз за 3,5 года

News.ru12:25

Мать бывшего тренера сборной Нигерии по футболу похищена во второй раз за 3,5 года

ТАСС12:15
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Происшествия

Суд арестовал предполагаемого криминального авторитета Шишканова

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Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
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Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

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Политика

МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны

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Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

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Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
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Макрон анонсировал переговоры на фоне совместного заявления Франции, Германии и Великобритании, которое призывает Иран придерживаться пунктов ядерной сделки.
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Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Армия и оружие

Опубликовано видео полёта ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем

Минобороны России обнародовало видеозапись патрулирования над Балтийским морем, выполненного двумя российскими стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-160.
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Происшествия

Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовали

Обновлено в 11:37
Политика

На военном параде в Париже показали летающего человека

Запата поднялся в воздух во время парада, подлетел к Елисейским Полям, ненадолго завис в воздухе, после чего отлетел в сторону, судя по видео, которые опубликованы в соцсетях.
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие

В Китае выразили восторг новой российской огнеметной системой ТОС-1А

По словам обозревателей военного интернет-ресурса, тяжелая огнеметная система ТОС-1А представляет собой многоствольную ракетную установку, которая, по их мнению, сможет вывести российские войска на новый уровень.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Политика

Вакарчук предложил наказание для политиков за переговоры с Россией

Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.
Обновлено в 13:23
Спорт

Масару помогла Загитовой открыть бутылку для Bottle Cap Challenge

Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрела со стороны Украины

Обновлено в 11:58
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Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

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Политика

Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» построен на 87,3%

Аксютин уточнил, что "Газпром" планирует ввести газопровод вместе с площадкой на турецкой территории в соответствии с утвержденными сроками, а именно в декабре 2019 года.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

ВМФ испытал систему управления с искусственным интеллектом

Вся информация, собранная в командном пункте, анализировалась при помощи автоматизированной системы управления, которая основана на элементах искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:47
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Зеленский решил сменить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
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Транспорт

Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
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Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
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Общество

Поклонская рассказала о разрыве отношений

Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
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Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Спорт

Российские волейболисты защитили титул чемпионов Лиги наций

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Зеленский оставил Киев без военного парада на День независимости

В этом году День независимости Украина отметит возложением цветов и торжественными мероприятиями, но без военного парада.
Обновлено в 07:52
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