Происшествия

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человекRT на русском 19:17

Боевики исламистской группировки «Боко Харам»* совершили нападение на похоронную церемонию в Нигерии. В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения. Как сообщает Al Jazeera, нападение произошло в северо-восточном штате Борно в субботу, 27 июля.
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В Нигерии, где боевики убили 65 человек, пройдет военная операция

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В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

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В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

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