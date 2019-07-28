Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человекRT на русском 19:17
Боевики исламистской группировки «Боко Харам»* совершили нападение на похоронную церемонию в Нигерии. В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения. Как сообщает Al Jazeera, нападение произошло в северо-восточном штате Борно в субботу, 27 июля.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:28, Вашингтон
Армия и оружие
На Сахалине потренировались обезвреживать террористов на пароме
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Центральный банк России второй раз за лето снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. – до 7,25%, сообщает пресс-служба регулятора.
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В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Политика
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Кино
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Автоспорт
Даниил Квят встал на третье место
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Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
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Политика
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Обновлено в 18:31
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа
Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.
Обновлено 26 июля в 07:48
Общество
Москвичей ждет температурный антирекорд
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Происшествия
Трех человек расстреляли около заправки во Франции
Как отмечается, в результате стрельбы три человека скончались, еще один - получил ранения. Среди погибших есть одна женщина.
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Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки
В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.
Обновлено в 18:31
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Обновлено в 04:15
Политика
Трамп назвал имя кандидата на пост главы нацразведки
Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки, нынешний глава ведомства Дэн Коутс уйдет с поста 15 августа.
Обновлено в 16:58
Футбол
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Свыше 1 тысячи человек были задержаны в ходе акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Обновлено вчера в 14:37
Технологии
Пользователь Telegram «убил» поискового бота «Яндекса»
В мессенджере Telegram до недавнего времени был поисковый бот «Яндекса» под адресом @ya.
Обновлено в 08:01
Общество
Жена Стаса Михайлова устроила скандал из-за сравнения мужа с Лепсом
Жена Стаса Михайлова Инна устроила скандал, потому что ведущий фестиваля сравнил ее мужа с Григорием Лепсом.
Обновлено в 04:54
Общество
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа: не спешите с обещаниями
Первая половина недели принесет вам легкость в мыслях и позволит расширить круг общения.
Обновлено вчера в 01:43
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
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Общество
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Уровень воды в реке Селемджа в районе затопленной Богословки Амурской области за сутки поднялся на два метра, в районе Благовещенска уровень реки Амур увеличился на полтора метра, сообщает региональное правительство со ссылкой на данные областного гидрометцентра.
Обновлено вчера в 00:55
Политика
Зеленский упомянул в поздравлении несуществующее государство
Глава украинского государства Владимир Зеленский поздравил верующих с «Днем крещения Киевской Руси — Украины».
Обновлено в 13:43
Происшествия
Женщину во время бега убило ударом молнии
Как отмечается, 45-летняя женщина принимала участие в забеге по природному рельефу, когда ее поразила молния.
Обновлено в 18:53