Боевики исламистской группировки «Боко Харам»* совершили нападение на похоронную церемонию в Нигерии. В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения. Как сообщает Al Jazeera, нападение произошло в северо-восточном штате Борно в субботу, 27 июля.

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Общество В Байкальске допустили обрушение дамбы из-за паводка В администрации Байкальска в Иркутской области сообщили об угрозе обрушения защитной дамбы из-за осложнения ситуации с паводками.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.

Общество В Белогорске Амурской области объявлен режим ЧС из-за паводка В городе Белогорске Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает РИА «Новости».

Общество В США умерла «самая умная» в мире собака Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.

Происшествия На митинге в Москве задержали больше тысячи человек На несогласованном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 1074 человека.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Технологии КАМАЗы оснастят почтой от Mail.ru В Mail.ru отметили, что интерфейс сервиса почти аналогичен мобильному, поскольку в нем будут те же функции, включая использование нескольких аккаунтов и управление рассылками, пишет "Коммерсант".

Общество Дым в Улан-Удэ не связан с лесными пожарами в Бурятии Появление дыма в пригороде и городе Улан-Удэ связано с лесными пожарами в Иркутской области и республике Саха (Якутия), сообщает ИА Буряад Үнэн со ссылкой на пресс-службу РАЛХ.

Армия и оружие Израиль испытал на Аляске противоракетный комплекс «Хец-3» Серию секретных испытаний новой разработки противоракетного комплекса "Хец-3" провел Израиль на Аляске.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация» Банк России с 29 июля отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация".

Политика Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".

Политика Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".

Футбол Экс-тренер «Реала» Солари призвал пересмотреть полузащиту команды Бывший главный тренер «Реала» Сантьяго Солари считает, что клубу стоит начать перестройку средней линии команды.

Гаджеты Oppo показала смартфон с «экраном-водопадом» По бокам экран загибается на почти прямой угол (до 88 °). Данные фотографии и видеоролик сегодня утром опубликовал в Weibo вице-президент компании Oppo.

Политика Рябков заявил о возможном сохранении «ядерной сделки» по Ирану Сокращение ядерных обязательств Ирана не является причиной отказа от сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Политика Команда Зеленского придумала новый план по возвращению Крыма Команда украинского лидера занимается этим вопросом более системно, несмотря на то, что возвращение Крыма – это "работа не одного дня", результатом которой станет создание нового плана для дальнейшей его реализации.

Транспорт Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.

Общество Опрос показал отношение россиян к электронным паспортам Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей страны к электронным паспортам.

Политика На Украине решили реформировать СБУ «Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.

Экономика Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.