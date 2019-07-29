Происшествия

В Нигерии боевики убили 65 человек на похоронахТК Звезда вчера в 21:26

В Нигерии 65 человек погибли в результате атаки боевиков группировки «Боко Харам»* на участников обряда погребения. Трагедия произошла в штате Борно на северо-востоке страны. Непосредственно во время атаки в субботу, 27 июля, погибли 23 человека.
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Боевики в Нигерии убили более шести десятков человек

Вести.Ru00:34

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

РБКвчера в 20:06

В Нигерии, где боевики убили 65 человек, пройдет военная операция

Московский Комсомолецвчера в 17:38

До 65 человек выросло число жертв нападения боевиков на северо-востоке Нигерии

Эхо Москвывчера в 20:04

Президент Нигерии поручил провести военную операцию в районе, где боевики убили 65 человек

ТАССвчера в 17:12

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

RT на русскомвчера в 19:17

В Нигерии при нападении боевиков погибло 23 человека

РЕН ТВ27 июля в 22:28
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:13, Вашингтон
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В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Происшествия

Актриса из фильма «Брестская крепость» погибла на Аляске

Актриса военной киноленты «Брестская крепость» Вероника Никонова, сыгравшая в фильме главную героиню Аньку, умерла в США в возрасте 24 лет.
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В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане

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Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило о гибели солдата на границе

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Происшествия

Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes

Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Навального отправили из больницы обратно в спецприемник

После суточного пребывания в городской клинической больнице № 64 Алексея Навального выписали и отправили обратно в специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке, сообщила журналистам врач Навального Анастасия Васильева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Россия возродит расформированные при Горбачеве полки

Обновлено в 06:15
Футбол

Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.
Обновлено в 06:18
Происшествия

На выезде из Екатеринбурга четыре человека пострадали в массовом ДТП

Сегодня, 29 июля, утром на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает портал Е1.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Три человека погибли при стрельбе на фестивале в Калифорнии

В результате стрельбы на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (Калифорния) погибли по меньшей мере три человека, сообщает 29 июля The New York Times.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина вышла на дорожку в нижнем белье и рыболовной сети

Бывшая солистка группы SEREBRO, а ныне сольная солистка Molly, вышла на дорожку в трусиках с высокой талией, черном топе и металлической сетке, которую гости сразу же окрестили рыболовной сетью.
Обновлено вчера в 20:00
Авто

Какие подержанные автомобили в России пользуются особым спросом

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает падать: в прошедшем месяце наши соотечественники отдали во вторые руки 402 851 «бэушку», что на 15,3% меньше показателя годичной давности.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

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СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Здоровье

На Кубани открылись 12 новых офисов врача общей практики

С начала года в Краснодарском крае открылось 12 офисов врача общей практики, сейчас на территории региона их 268.
Обновлено в 04:36
Футбол

Неизвестный напал на Месси во время вечеринки на Ибице

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице.
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Армия и оружие

В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что американские военнослужащие занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии.
Обновлено в 06:08
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Мастера тюнинга превратили Chevrolet Camaro во внедорожник. Видео

Для создания оригинального внедорожника мастера тюнинга взяли кузов от старого Шевроле Камаро и поставили его на базу Hummer H1.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Двух петербуржцев осудили за самосуд над 13-летним школьником

Мужчины избили его руками и ремнем Суд Петербурга приговорил к 4 годам колонии двух местных жителей, которые издевались над 13-летним подростком.
Обновлено в 06:27
Политика

В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина

Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.
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Политика

Georgian Airways назвала сумму ущерба из-за запрета на полёты в Россию

В авиакомпании Georgian Airways назвали сумму ущерба от запрета на прямое авиасообщение с Россией.
Обновлено в 06:17
Кино

Стала известна продолжительность фильма «Оно 2»

Режиссёр Андрес Мускетти сообщил, что продолжительность сиквела «Оно» составит 2 часа 45 минут.
Обновлено в 04:30
Общество

Меган Маркл стала редактором Vogue

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак

В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
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Политика

Постпред Зеленского призвал ввести санкции из-за Крымского моста

Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киеву необходимо рассмотреть вопрос введения санкций в отношении международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.
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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:46
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«Реал» представил третий комплект формы бирюзового цвета

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