Происшествия
В Нигерии боевики убили 65 человек на похоронахТК Звезда вчера в 21:26
В Нигерии 65 человек погибли в результате атаки боевиков группировки «Боко Харам»* на участников обряда погребения. Трагедия произошла в штате Борно на северо-востоке страны. Непосредственно во время атаки в субботу, 27 июля, погибли 23 человека.
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До 65 человек выросло число жертв нападения боевиков на северо-востоке Нигерии
Эхо Москвывчера в 20:04
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:13, Вашингтон
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