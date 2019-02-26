Политика
В Нидерландах конфисковали 90 тыс. бутылок российской водки для КНДРВерсия.Инфо вчера в 19:13
В Нидерландах сотрудники таможни конфисковали партию российской водки, которая состояла из 90 тыс. бутылок. Предварительное расследование выявило, что конечным пунктом назначения водки должна была стать КНДР. Об этом событии информирует Algemeen Dagblad.
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В Роттердаме изъяли 90 тыс. бутылок российской водки, предназначенной для Ким Чен Ына
Интерфаксвчера в 12:55
В Роттердаме изъяли предназначенные властям КНДР 90 тыс. бутылок российской водки
Взгляд.рувчера в 13:59
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 01:39, Ашберн
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