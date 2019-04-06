Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себяРоссийская газета 06:46
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения. Судя по всему, он пострадал от собственной пушки, буквально поразив сам себя своим же боеприпасом.
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На авиабазе Леуварден во время учений, Нидерландский истребитель F-16 сам себя подстрелил
Маяк (г. Сосновый Бор)16:29
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Общество
Стало известно об активизации молодежных группировок в России
Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Футбол
Гол Йоветича помог «Монако» избежать поражения в матче с «Генгамом»
Счёт в матче открыл игрок «Генгама» Феликс Эбоа-Эбоа, отличившись на 23-й минуте. «Монако» ответил голом черногорца Стефана Йоветича.
Обновлено в 16:05
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Авто
В Сан-Франциско представили эксклюзивный McLaren 600LT
Недавно к дилерам марки попал эксклюзивный гиперкар McLaren 600LT окрашенный в цвет Vega Blue.
Обновлено в 13:08
Транспорт
Водителей столицы просят отказаться от поездок на юго-восток Москвы
Столичных водителей просят отказаться от поездок на юго-восток Москвы в район закрытого участка «фиолетовой» линии метрополитена.
Обновлено в 15:57
Хоккей
«Салават Юлаев» требует продолжения серии
Обновлено в 16:04
Авто
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
Обновлено в 02:00
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Политика
Ассанж потребовал от Швеции 1 млн долларов
Компенсацию для покрытия расходов, связанных с расследованием об изнасиловании, в 9,25 млн шведских крон (около 1 млн долларов) требует через верховный суд от правительства Швеции основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, 5 апреля сообщает издание Svenska Dagbladet.
Обновлено в 07:30
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Футболисты ЦСКА в московском дерби в рамках 22-го тура чемпионата России в гостях обыграли "Спартак" со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Арнор Сигурдссон, отличившийся на 46-й и 55-й минутах.
Обновлено в 15:25
Политика
ЦИК Украины объявит официальные итоги первого тура выборов
Официальные итоги первого тура выборов президента Украины будут объявлены 7 апреля.
Обновлено в 11:01
Футбол
«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»
Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено в 16:58
Наука
Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
В Китае был зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа
Известно, что впервые вирус птичьего гриппа был обнаружен на территории Китая еще в 2013 году.
Обновлено в 14:51
Политика
«Большая семерка» усилит борьбу против ряда угроз со стороны России
Решение усилить противодействие угрозам со стороны России приняли главы МИД стран «Большой семерки».
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Политика
Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время встречи с эстонским лидером Керсти Кальюлайд развеет опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено в 03:58
Происшествия
ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву
В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Футбол
14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»
Обновлено в 04:25
Политика
Нетаньяху пообещал аннексировать поселения на Западном берегу Иордана
Выполнить обещание премьер-министр собирается, объявив суверенитет Израиля над поселениями Западного берега, где живут сотни тысяч граждан еврейского государства.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
Обновлено в 03:55