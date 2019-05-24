Политика
В Нидерландах допустили возможность вины Украины в катастрофе MH17Комсомольская правда вчера в 20:02
Лидер голландской оппозиционной партии «Форум за демократию» и член Европарламента Тьерри Боде во время теледебатов с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что в авиакатастрофе малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом может быть виновата Украина.
Читать в источнике
Оценить197
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Ранее 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Происшествия
У берегов Новой Каледонии акула напала на ребенка
Акула напала на мальчика возле берега Новой Каледонии в Тихом океане.
Обновлено в 08:28
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Хоккей
Назван состав сборной России на полуфинал чемпионата мира с финнами
Советский спорт проведет текстовую трансляцию встречи. В другом полуфинале (20:15 мск) сыграют команды Канады и Чехии.
Обновлено в 08:06
Общество
Учительница потребовала наказать устроившую скандал мать дагестанского школьника
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Воссоединение?: Топурия появилась в компании бывшего
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Максим Галкин трогательно поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения
Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения А вот сама Алла Борисовна пока никак не поздравила дочь в соцсетях.
Обновлено в 07:15
Гаджеты
Samsung начал подготовку по добавлению криптовалют в Samsung Pay
Компания перевела работу группы по блокчейну из мобильного подразделения в сервисное, ранее она занималась добавлением цифрового кошелька в Galaxy S10.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил машину в кредит
Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Музыка
Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери Алсу
Обновлено в 08:19
Происшествия
Опубликовано видео пожара в дельфинарии в Севастополе
Обновлено в 08:25
Политика
Глава «новой церкви» Украины собирает «синод»
Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод", сообщается на странице неканонической церковной структуры в Facebook.
Обновлено 23 мая в 08:08
Общество
Telegram-аккаунты уральских журналистов попытались взломать
Из Испании пытались взломать аккаунты в социальных сетях известных в медиасреде екатеринбуржцев.
Обновлено в 06:20
Политика
Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Нижнем Новгороде машина въехала в остановку общественного транспорта
В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
Обновлено в 04:27
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Политика
Тереза Мэй объявила об уходе с поста премьер-министра Британии
Тереза Мэй заявила, что 7 июня покинет пост главы Консервативной партии, а это значит, что ей придется оставить и пост главы правительства, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 05:32
Шоу-бизнес
Новый возлюбленный подарил iPhone Дане Борисовой на первом свидании
Избранник весь вечер читал Борисовой стихи известного поэта Расула Гамзатова, а также подарил ей десятый iPhone.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз
Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
Обновлено в 03:52
Игры
Слух: Ubisoft на Е3 2019 представит Roller Champions — она похожа на Rocket League
Обновлено в 05:24
Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Маленькая грудь и толстые ноги: Бузова выложила «честные» фото
В подписи Ольга отметила, что какое это имеет значение, если у тебя большая душа и чуткое сердце.
Обновлено в 07:46
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Единоборства
Конор Макгрегор получил травму руки
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор во время тренировки получил травму. Интенсивные тренировки и спарринги.
Обновлено в 06:40