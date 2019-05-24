Политика

В Нидерландах допустили возможность вины Украины в катастрофе MH17Комсомольская правда вчера в 20:02

Лидер голландской оппозиционной партии «Форум за демократию» и член Европарламента Тьерри Боде во время теледебатов с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что в авиакатастрофе малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом может быть виновата Украина.
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