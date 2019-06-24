Энергетика

В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензинREGNUM 12:29

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
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с чего всё началось

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.
Ведомостивчера в 17:57

Подробнее о событии

Топливный союз исключил рост цен на бензин после «разморозки»

Национальная служба новостей07:01

Источник: кабмин не планирует продлевать заморозку цен на топливо

ТАССвчера в 14:42

СМИ узнали о решении правительства не продлевать заморозку цен на бензин

РБКвчера в 18:27

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Ведомостивчера в 17:57

Правительство РФ не собирается продлевать заморозку цен на топливо

ФАНвчера в 16:12

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Lenta.ruвчера в 14:51

Власти не будут продлевать заморозку цен на бензин

URA.Ruвчера в 16:15
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 14:02, Вашингтон
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Зеленский отправится в Канаду с официальным визитом

Стало известно, что Владимир Зеленский 1–3 июля посетит с официальным визитом Канаду.
Обновлено в 12:29
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено в 08:36
Хоккей

«Аризона» выменяла Седерберга у «Колорадо»

«Колорадо» по итогам сезона вышел во второй раунд плей-офф НХЛ. «Аризона» не попала в плей-офф.
Обновлено в 12:30
Экономика

В Госдуме предложили способ снизить цены на золотые слитки для россиян

Еще одна мера, предложенная в поправках, — освобождение доходов по обезличенным металлическим счетам (ОМС; открываются в банках для учета драгоценных металлов) от НДФЛ.
Обновлено в 13:09
Кино

Тайка Вайтити снимет мультфильм про Флэша Гордона

Обновлено в 06:32
Спорт

Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже

Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:49
Политика

Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний

Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:27
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Москвичей экстренно эвакуируют из-за крупного пожара

Обновлено в 13:36
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Футбол

Агент: «„Интер“ пытается подписать Лукаку»

Федерико Пасторелло, агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, подтвердил, что его клиентом интересуется "Интер".
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Энергетика

Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

В 2020 г. формула компенсации изменится, и государство будет возвращать нефтяникам 68 и 65% этой разницы.
Обновлено в 13:56
Экономика

Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

Национальный банк Грузии во вторник установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты, который составил 2,82 лари за $1.
Обновлено в 09:39
Политика

Газета Los Angeles Times посоветовала американцам посетить Крым

Опдайк пишет, что история Крыма очень длинная и запутанная и на сегодняшний день полуостров вернулся под контроль России, как это было с 1783 года.
Обновлено в 12:30
Футбол

Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, поблагодарила за поддержку фанатов петербургского клуба.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО

Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Футбол

Черчесов прибыл на контрольный матч «Зенита»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прибыл на контрольный матч санкт-петербургского клуба «Зенит» с болгарским «Левски».
Обновлено в 12:14
Культура

Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги

Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00
Политика

Лидера партии Саакашвили обвиняют в организации столкновений в Тбилиси

В организации беспорядков обвиняют лидера бывшей партии власти "Единое национальное движение" Никанора Мелия.
Обновлено в 11:31
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

Обновлено в 05:23
Политика

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил о досрочной отставке

Обновлено вчера в 12:15
Хоккей

Бобровский провёл переговоры с «Флоридой» и отправился в Нью-Йорк

По сообщению журналиста Криса Джонстона, вратарь провёл переговоры с представителями «Пантерз».
Обновлено в 11:54
Футбол

Тетрадзе: антироссийские акции грузинских игроков — это трагедия

Бывший защитник сборных СССР и России Омари Тетрадзе поделился мнением об акции футболистов грузинских клубов, которые на матч национального чемпионата надели майки с антироссийскими лозунгами.
Обновлено в 11:57
Политика

Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Космос

Хакер взломал сети NASA микрокомпьютером за $35

Фото: iStock Неназванный нарушитель смог получить нелегальный доступ к сетям Лаборатории реактивного движения NASA с помощью микрокомпьютера Raspberry Pi.
Обновлено в 09:03
Политика

Соловьев назвал погибшего Доренко предателем

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал покойного главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко предателем.
Обновлено в 08:03
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