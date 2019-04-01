В Непале столкнулись самолет и вертолетИзвестия 03:57

В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом. В результате случившегося два человека погибли, еще пять пострадали. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает издание Setapati.

В Непале столкнулись самолет и вертолет

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