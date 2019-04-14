Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолетИзвестия 03:57
В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом. В результате случившегося два человека погибли, еще пять пострадали. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает издание Setapati.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
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Обновлено вчера в 12:55
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Обновлено в 06:31
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Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
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Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121
Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
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Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
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Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
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