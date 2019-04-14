Происшествия

В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человекаRT на русском 02:21

На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека. Об этом информирует издание Setopati со ссылкой на местные власти.
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Самолет столкнулся с двумя вертолетами, есть жертвы

Газета.Ru02:30

Три человека погибли при столкновении самолета и вертолета в Непале

Телеканал 360°02:25

СМИ: два человека погибли при крушении легкого самолета в аэропорту в Непале

ТАСС01:20

В Непале в аэропорту самолет столкнулся с вертолетом, два человека погибли

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В Непале разбился легкомоторный пассажирский самолёт

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Видео: крушение пассажирского самолета в Непале унесло жизни двоих человек

РЕН ТВ01:28

В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека

RT на русском02:21
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Фермер из флоридского города Алачуа погиб в результате нападения казуара - крупной нелетающей птицы, передает "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ.
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