Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку про СарриМатч ТВ вчера в 16:03
В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
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Сарри лишился именной таблички в Неаполе из-за назначения в «Ювентус»
Спорт день за днемвчера в 15:56
В Неаполе сняли табличку «Здесь родился Сарри» из-за его назначения в «Ювентус»
Чемпионатвчера в 15:20
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Энергетика
В регионах России резко подорожал бензин
По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 получит SoC Snapdragon 730
Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о смартфоне Xiaomi CC9, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 07:46
Футбол
Тотти покинет «Рому», сообщают СМИ
Франческо Тотти, бывший футболист, собирается покинуть итальянскую "Рому", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:29
Экономика
Правкомиссия рассмотрит сделки с инвесторами на 30 млрд рублей
11 июня Росстат опубликовал предварительные данные, по которым отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года.
Обновлено в 09:28
Политика
Президента Польши раскритиковали за слова о превосходстве над русскими
Президент Польши Анджей Дуда имел неосторожность нелестно высказаться о русских людях.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Путину доложили о событиях в Чемодановке
Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:34
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак с надписью «Город бесов»
Рабочие демонтировали дорожный знак с надписью «Город бесов», установленный на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Политика
Украина объявила о масштабном европейском газовом кризисе в 2020 году
Киев официально предупредил Европу о неизбежном масштабном газовом кризисе в 2020 году из-за неподписания транзитного котракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» через газотранспортную систему Украины.
Обновлено в 09:10
Наука
Ученые описали вечно существующую форму материи
Обновлено в 08:32
Происшествия
В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в понедельник вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Технологии
Airbus представил самый длинный узкофюзеляжный самолет в мире
Компания Airbus в рамках парижского авиасалона презентовала A321XLR — узкофюзеляжный самолет, который будет самым длинным в своем классе.
Обновлено в 08:14
Спорт
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи
Актриса Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи. 41-летняя звезда экрана и 33-летний актер прожили вместе почти пять лет.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF
Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
В ВСУ рассказали о потерях в Донбассе за май
В мае в Донбассе погибли восемь боевиков ВСУ, ещё 42 получили ранения, заявил первый заместитель командующего карательной операцией в Донбассе генерал-майор Игорь Танцюра, сообщило 17 июня «Радио Свобода».
Обновлено в 08:38
Происшествия
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова
В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.
Обновлено в 11:28
Авто
Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8
Одним из главных критериев выбора японского внедорожника Toyota Land Cruiser был и остается мощный 5,7-литровый двигатель V8 на 381 л.с. С этим «сердцем», внедорожник получает большие возможности для преодоления бездорожья и буксировки тяжёлых грузов.
Обновлено в 07:13
Политика
Депутаты в Литве потребовали от Adidas не использовать символику СССР
В 2018 году недовольство продажей Adidas спортивной одежды с советской символикой выражал МИД Литвы.
Обновлено в 10:23
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55