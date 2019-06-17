Футбол

В Неаполе сорвали именную табличку про СарриМатч ТВ вчера в 16:03

В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
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Подробнее о событии

Теперь Сарри считают предателем. Против него даже игроки «Наполи»

Sports.ru11:46

В районе Неаполя, где родился Сарри, сорвали табличку в его честь

Sport.ru02:29

В Неаполе сорвали именную табличку Сарри

Газета.Ruвчера в 17:51

В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри

Матч ТВвчера в 16:03

Сарри лишился именной таблички в Неаполе из-за назначения в «Ювентус»

Спорт день за днемвчера в 15:56

В Неаполе сорвали табличку «Здесь родился Сарри»

Спорт-Экспрессвчера в 15:33

В Неаполе сняли табличку «Здесь родился Сарри» из-за его назначения в «Ювентус»

Чемпионатвчера в 15:20
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Энергетика

В регионах России резко подорожал бензин

По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Гаджеты

Смартфон Xiaomi CC9 получит SoC Snapdragon 730

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о смартфоне Xiaomi CC9, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 07:46
Футбол

Тотти покинет «Рому», сообщают СМИ

Франческо Тотти, бывший футболист, собирается покинуть итальянскую "Рому", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:29
Экономика

Правкомиссия рассмотрит сделки с инвесторами на 30 млрд рублей

11 июня Росстат опубликовал предварительные данные, по которым отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года.
Обновлено в 09:28
Политика

Президента Польши раскритиковали за слова о превосходстве над русскими

Президент Польши Анджей Дуда имел неосторожность нелестно высказаться о русских людях.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Путину доложили о событиях в Чемодановке

Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:34
Общество

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак с надписью «Город бесов»

Рабочие демонтировали дорожный знак с надписью «Город бесов», установленный на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Политика

Украина объявила о масштабном европейском газовом кризисе в 2020 году

Киев официально предупредил Европу о неизбежном масштабном газовом кризисе в 2020 году из-за неподписания транзитного котракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» через газотранспортную систему Украины.
Обновлено в 09:10
Наука

Ученые описали вечно существующую форму материи

Обновлено в 08:32
Происшествия

В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в понедельник вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Технологии

Airbus представил самый длинный узкофюзеляжный самолет в мире

Компания Airbus в рамках парижского авиасалона презентовала A321XLR — узкофюзеляжный самолет, который будет самым длинным в своем классе.
Обновлено в 08:14
Спорт

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи

Актриса Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи. 41-летняя звезда экрана и 33-летний актер прожили вместе почти пять лет.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF

Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В ВСУ рассказали о потерях в Донбассе за май

В мае в Донбассе погибли восемь боевиков ВСУ, ещё 42 получили ранения, заявил первый заместитель командующего карательной операцией в Донбассе генерал-майор Игорь Танцюра, сообщило 17 июня «Радио Свобода».
Обновлено в 08:38
Происшествия

Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР

Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова

В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Авто

Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8

Одним из главных критериев выбора японского внедорожника Toyota Land Cruiser был и остается мощный 5,7-литровый двигатель V8 на 381 л.с. С этим «сердцем», внедорожник получает большие возможности для преодоления бездорожья и буксировки тяжёлых грузов.
Обновлено в 07:13
Политика

Депутаты в Литве потребовали от Adidas не использовать символику СССР

В 2018 году недовольство продажей Adidas спортивной одежды с советской символикой выражал МИД Литвы.
Обновлено в 10:23
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Армия и оружие

Под Мурманском нашли останки немецкого солдата

«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Политика

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
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