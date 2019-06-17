В Неаполе сорвали именную табличку про СарриМатч ТВ вчера в 16:03

В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.

В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри

Спорт день за днем

Энергетика В регионах России резко подорожал бензин По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.

Гаджеты Смартфон Xiaomi CC9 получит SoC Snapdragon 730 Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о смартфоне Xiaomi CC9, который еще не был представлен официально.

Футбол Тотти покинет «Рому», сообщают СМИ Франческо Тотти, бывший футболист, собирается покинуть итальянскую "Рому", сообщает "Советский спорт".

Экономика Правкомиссия рассмотрит сделки с инвесторами на 30 млрд рублей 11 июня Росстат опубликовал предварительные данные, по которым отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года.

Политика Президента Польши раскритиковали за слова о превосходстве над русскими Президент Польши Анджей Дуда имел неосторожность нелестно высказаться о русских людях.

Происшествия После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ 12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.

Шоу-бизнес Бари Алибасова выписали из больницы Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.

Происшествия Путину доложили о событиях в Чемодановке Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Политика Украина объявила о масштабном европейском газовом кризисе в 2020 году Киев официально предупредил Европу о неизбежном масштабном газовом кризисе в 2020 году из-за неподписания транзитного котракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» через газотранспортную систему Украины.

Происшествия В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,0 Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в понедельник вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмический центр.

Происшествия Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".

Технологии Airbus представил самый длинный узкофюзеляжный самолет в мире Компания Airbus в рамках парижского авиасалона презентовала A321XLR — узкофюзеляжный самолет, который будет самым длинным в своем классе.

Спорт РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи Актриса Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи. 41-летняя звезда экрана и 33-летний актер прожили вместе почти пять лет.

Армия и оружие В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.

Армия и оружие В ВСУ рассказали о потерях в Донбассе за май В мае в Донбассе погибли восемь боевиков ВСУ, ещё 42 получили ранения, заявил первый заместитель командующего карательной операцией в Донбассе генерал-майор Игорь Танцюра, сообщило 17 июня «Радио Свобода».

Происшествия Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.

Происшествия Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.

Авто Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8 Одним из главных критериев выбора японского внедорожника Toyota Land Cruiser был и остается мощный 5,7-литровый двигатель V8 на 381 л.с. С этим «сердцем», внедорожник получает большие возможности для преодоления бездорожья и буксировки тяжёлых грузов.

Политика Депутаты в Литве потребовали от Adidas не использовать символику СССР В 2018 году недовольство продажей Adidas спортивной одежды с советской символикой выражал МИД Литвы.

Здоровье Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Армия и оружие Под Мурманском нашли останки немецкого солдата «В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.

Политика Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.

Происшествия Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде 24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.