Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку про СарриSportbox.RU вчера в 16:03
В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
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В Неаполе сняли табличку «Здесь родился Сарри» из-за его назначения в «Ювентус»
Чемпионатвчера в 15:20
Сарри лишился именной таблички в Неаполе из-за назначения в «Ювентус»
Спорт день за днемвчера в 15:56
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:24, Вашингтон
Политика
Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 09:59
Здоровье
Минздрав: почти 80% женщин приходят на роды нездоровыми
В эфире «Говорит Москва» один из главных репродуктологов Министерства Здравоохранения Олег Апалихин заявил, что нездоровые роды случаются из-за ранних сердечных заболеваний и онкологий.
Обновлено в 00:51
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана
Обновлено вчера в 20:08
Кино
Звезда «Игры престолов» разочаровалась в смерти своего героя
Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", раскритиковала смерть своего персонажа в сериале.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электроэнергии из-за масштабного сбоя
Обновлено вчера в 09:41
Финансы
Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитования
Решить проблему, как считают в Общественной палате, можно за счёт создания гарантийных фондов целевого кредитования.
Обновлено вчера в 21:13
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено вчера в 13:53
Общество
В Северодвинске прошел митинг против строительства полигона Шиес
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Луценко
Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Политика
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Газета The New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене
Издание The New York Times отвергло обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене из-за публикации об активизации кибератак США против России.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Лена Миро назвала фикцией брак Потапа и Насти Каменских
Блогер Лена Миро высказалась по поводу свадьбы музыкантов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл выложили в Сеть фото сына в День отца
День отца отмечается в третье воскресенье июня не только в России, но и в Великобритании.
Обновлено вчера в 15:50
Автоспорт
Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты
Cellebrite научилась взламывать любые версии iPhone или iPad
Специалисты израильской организации Cellebrite научились взламывать все устройства iPhone и iPad от американской компании Apple.
Обновлено вчера в 18:45
Космос
Рекордно легкая, но крайне необычная «сверхмассивная». Новая находка ученых
Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная «сверхмассивная» черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой — она тяжелее Солнца всего в 9-11 тыс. раз.
Обновлено 15 июня в 02:21
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено вчера в 03:22
Футбол
L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара
По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.
Обновлено вчера в 16:04
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
Сегодня, 14 июня, Банк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года.
Обновлено 14 июня в 09:34
Происшествия
В ЕАО экс-начальницу почты осудили на три года за крупное хищение
Бывшая начальница почтового отделения поселка Приамурский в ЕАО осуждена на 3 года колонии за то, что за пять месяцев похитила 1,9 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Большинство россиян хотели бы, чтобы их дети начали работать до 18 лет
Большинство опрошенных россиян одобряют желание подростков начать работать до совершеннолетия и полагают, что такой заработок даёт финансовую независимость и возможность помочь своей семье.
Обновлено вчера в 21:19
Футбол
Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»
Красноярский "Енисей" объявил нового главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38