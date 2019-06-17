В Неаполе сорвали именную табличку про СарриSportbox.RU вчера в 16:03

В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.

В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри

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