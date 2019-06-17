Футбол

В Неаполе сорвали именную табличку про СарриSportbox.RU вчера в 16:03

В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
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В Неаполе сорвали табличку, посвященную Сарри

Sport24.ruвчера в 17:46

В Неаполе сорвали мемориальную табличку в честь Сарри

Матч ТВвчера в 18:48

В Неаполе сняли табличку «Здесь родился Сарри» из-за его назначения в «Ювентус»

Чемпионатвчера в 15:20

В Неаполе демонтировали табличку, посвящённую Сарри, после того, как он возглавил «Ювентус»

Sport.ruвчера в 16:00

Сарри лишился именной таблички в Неаполе из-за назначения в «Ювентус»

Спорт день за днемвчера в 15:56

В Неаполе сорвали табличку «Здесь родился Сарри»

Спорт-Экспрессвчера в 15:33

В районе Неаполя, где родился Сарри, сорвали табличку в его честь из-за назначения в «Ювентус»

Sports.ruвчера в 17:14
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Политика

Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео

Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 09:59
Здоровье

Минздрав: почти 80% женщин приходят на роды нездоровыми

В эфире «Говорит Москва» один из главных репродуктологов Министерства Здравоохранения Олег Апалихин заявил, что нездоровые роды случаются из-за ранних сердечных заболеваний и онкологий.
Обновлено в 00:51
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана

Обновлено вчера в 20:08
Кино

Звезда «Игры престолов» разочаровалась в смерти своего героя

Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", раскритиковала смерть своего персонажа в сериале.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электроэнергии из-за масштабного сбоя

Обновлено вчера в 09:41
Финансы

Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитования

Решить проблему, как считают в Общественной палате, можно за счёт создания гарантийных фондов целевого кредитования.
Обновлено вчера в 21:13
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено вчера в 07:50
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено вчера в 13:53
Общество

В Северодвинске прошел митинг против строительства полигона Шиес

Обновлено вчера в 23:58
Футбол

«Арсенал» объявил о переходе Луценко

Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
Обновлено вчера в 14:15
Общество

СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости

Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Политика

В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Музыка

Скончался барабанщик группы «Машина времени»

Обновлено вчера в 06:54
Политика

Газета The New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене

Издание The New York Times отвергло обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене из-за публикации об активизации кибератак США против России.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Шоу-бизнес

Лена Миро назвала фикцией брак Потапа и Насти Каменских

Блогер Лена Миро высказалась по поводу свадьбы музыкантов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл выложили в Сеть фото сына в День отца

День отца отмечается в третье воскресенье июня не только в России, но и в Великобритании.
Обновлено вчера в 15:50
Автоспорт

Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана»

Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

В Крыму погиб российский биатлонист

Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка

Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты

Cellebrite научилась взламывать любые версии iPhone или iPad

Специалисты израильской организации Cellebrite научились взламывать все устройства iPhone и iPad от американской компании Apple.
Обновлено вчера в 18:45
Космос

Рекордно легкая, но крайне необычная «сверхмассивная». Новая находка ученых

Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная «сверхмассивная» черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой — она тяжелее Солнца всего в 9-11 тыс. раз.
Обновлено 15 июня в 02:21
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет

14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено вчера в 03:22
Происшествия

Во Владивостоке ракетную установку уронили из-за ямы на дороге

Обновлено в 00:56
Футбол

L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара

По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.
Обновлено вчера в 16:04
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

Сегодня, 14 июня, Банк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года.
Обновлено 14 июня в 09:34
Происшествия

В ЕАО экс-начальницу почты осудили на три года за крупное хищение

Бывшая начальница почтового отделения поселка Приамурский в ЕАО осуждена на 3 года колонии за то, что за пять месяцев похитила 1,9 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Большинство россиян хотели бы, чтобы их дети начали работать до 18 лет

Большинство опрошенных россиян одобряют желание подростков начать работать до совершеннолетия и полагают, что такой заработок даёт финансовую независимость и возможность помочь своей семье.
Обновлено вчера в 21:19
Футбол

Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»

Красноярский "Енисей" объявил нового главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Неаполь
Город в Италии
Город в Италии. Административный центр области Кампания и провинции Неаполь. Расположен в бухте Неаполитанского залива. Третий по величине город Италии и самый большой город Южной Италии с населением около миллиона человек.
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