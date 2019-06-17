В Неаполе сорвали именную табличку про СарриМатч ТВ вчера в 16:03

В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.

В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри

Спорт день за днем

Происшествия Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.

Политика Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.

Политика Проект правил изоляции Рунета обнародовал Роскомнадзор Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах».

Политика Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.

Политика Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Гаджеты В России представлены «умные» телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S Xiaomi наконец представила в России свои смарт-телевизоры Mi TV 4A на 32 дюйма и Mi TV 4S на 43 и 55 дюймов.

Футбол «Лион» заинтересовался защитником «Спартака» Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас попал в сферу интересов «Лиона».

Происшествия Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии.

Экономика Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного» Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».

Происшествия Жители дореволюционных домов Саратова пожаловались президенту По предварительным данным, жильцы аварийных частных домов дореволюционной постройки, расположенных в Первом Белоглинском проезде, долгие годы не могут добиться расселения.

Политика Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2» Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.

Политика Иран пригрозил новым отходом от условий ядерной сделки В начале мая Иран уведомил Россию, Китай, Германию и Великобританию о том, что страна перестанет исполнять отдельные обязанности в рамках ядерной сделки: по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Армия и оружие Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс» Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».