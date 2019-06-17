Футбол

В Неаполе сорвали именную табличку про СарриМатч ТВ вчера в 16:03

В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
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Подробнее о событии

Теперь Сарри считают предателем. Против него даже игроки «Наполи»

Sports.ru11:46

В Неаполе сорвали табличку «Здесь родился Сарри»

Спорт-Экспрессвчера в 15:33

В Неаполе сорвали именную табличку Сарри

Газета.Ruвчера в 17:51

В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри

Матч ТВвчера в 16:03

Сарри лишился именной таблички в Неаполе из-за назначения в «Ювентус»

Спорт день за днемвчера в 15:56

В районе Неаполя, где родился Сарри, сорвали табличку в его честь

Sport.ru02:29

В Неаполе сняли табличку «Здесь родился Сарри» из-за его назначения в «Ювентус»

Чемпионатвчера в 15:20
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Политика

Проект правил изоляции Рунета обнародовал Роскомнадзор

Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах».
Обновлено в 12:57
Политика

Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Обновлено в 12:31
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Политика

Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса

Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено в 09:51
Армия и оружие

«Огневая карусель» российских вертолетов в Сирии попала на видео

Обновлено в 08:19
Политика

Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы

Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Гаджеты

В России представлены «умные» телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S

Xiaomi наконец представила в России свои смарт-телевизоры Mi TV 4A на 32 дюйма и Mi TV 4S на 43 и 55 дюймов.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Су-27 перехватили американские бомбардировщики у российских границ

Обновлено в 13:26
Происшествия

На границе Китая и КНДР произошло землетрясение

Обновлено в 12:03
Футбол

«Лион» заинтересовался защитником «Спартака»

Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас попал в сферу интересов «Лиона».
Обновлено в 07:00
Космос

Метеоры помогают марсианским облакам сформироваться

Обновлено в 12:26
Кино

Цискаридзе рассказал, зачем пересматривает фильмы о Гарри Поттере

Обновлено в 10:12
Космос

Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥

В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 12:54
Экономика

Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного»

Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».
Обновлено в 13:13
Происшествия

Жители дореволюционных домов Саратова пожаловались президенту

По предварительным данным, жильцы аварийных частных домов дореволюционной постройки, расположенных в Первом Белоглинском проезде, долгие годы не могут добиться расселения.
Обновлено в 12:12
Политика

Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»

Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Обновлено в 07:56
Политика

Осташко напомнил о временах, когда Навальный и Соболь считали затравленную Федермессер «своей»

Обновлено в 12:59
Общество

«Магнит» начал собирать алюминиевые банки и пластиковые бутылки

Обновлено в 08:57
Политика

Иран пригрозил новым отходом от условий ядерной сделки

В начале мая Иран уведомил Россию, Китай, Германию и Великобританию о том, что страна перестанет исполнять отдельные обязанности в рамках ядерной сделки: по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:33
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру России Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Игры

CD Projekt RED выпустила еще два постера Cyberpunk 2077

Обновлено в 11:17
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