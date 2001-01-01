Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку СарриBookmaker-ratings.ru 16:24
В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри. Причина — итальянский специалист возглавил «Ювентус», сообщает Everything Napoli в своем Twitter. Табличка была прикреплена на доме Сарри.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:37, Вашингтон
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