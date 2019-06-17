Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку СарриBookmaker-ratings.ru вчера в 16:24
В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри. Причина — итальянский специалист возглавил «Ювентус», сообщает Everything Napoli в своем Twitter. Табличка была прикреплена на доме Сарри.
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Сарри лишился именной таблички в Неаполе из-за назначения в «Ювентус»
Спорт день за днемвчера в 15:56
В Неаполе сняли табличку «Здесь родился Сарри» из-за его назначения в «Ювентус»
Чемпионатвчера в 15:20
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
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Модель Geely Emgrand GS скоро появится в России
Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
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Глава SpaceX и американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что удалил собственный аккаунт в Twitter.
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Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
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Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
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Эксперты не успели в срок закончить исследование по делу «Седьмой студии», в рамках которого театрального режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.
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Роскачество рассказало, как выбрать клубнику
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Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял ситуацию в селе Чемодановка Пензенской области под личный контроль, сообщает его пресс-служба.
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Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
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