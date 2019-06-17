Футбол

В Неаполе сорвали именную табличку СарриBookmaker-ratings.ru вчера в 16:24

В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри. Причина — итальянский специалист возглавил «Ювентус», сообщает Everything Napoli в своем Twitter. Табличка была прикреплена на доме Сарри.
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В районе Неаполя, где родился Сарри, сорвали табличку в его честь

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Сарри лишился именной таблички в Неаполе из-за назначения в «Ювентус»

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В Неаполе сорвали табличку, посвященную Сарри

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В районе Неаполя, где родился Сарри, сорвали табличку в его честь из-за назначения в «Ювентус»

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Капелло сравнил Сарри с профессором университета

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В Неаполе сняли табличку «Здесь родился Сарри» из-за его назначения в «Ювентус»

Чемпионатвчера в 15:20
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Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»

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Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
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Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
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Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
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Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено 15 июня в 12:36
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Роскачество проверит телемедицинские мобильные приложения

Роскачество запустит цифровую экспертизу телемедицинских приложений, сообщает "Вечерняя Москва".
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Экономика

Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком

Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
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Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака

В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
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Скончался барабанщик группы «Машина времени»

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В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье

Минздрав: почти 80% женщин приходят на роды нездоровыми

В эфире «Говорит Москва» один из главных репродуктологов Министерства Здравоохранения Олег Апалихин заявил, что нездоровые роды случаются из-за ранних сердечных заболеваний и онкологий.
Обновлено в 00:51
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Авто

Опубликованы рендеры Bugatti Divo с переднемоторной компоновкой

Дизайнер Райан Приск решил представить, как мог бы выглядеть суперкар Bugatti Divo с переднемоторной компоновкой вместо привычной архитектурой со средним расположением двигателя.
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Происшествия

В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии

Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Экономика

В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта

Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика

Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России

В пояснительной записке к документу сообщается, что эти меры позволят более эффективно управлять плодородием и предотвращать деградацию сельхозземель, в том числе за счет финансирования по госпрограммам.
Обновлено в 02:18
Политика

Гройсман высказался о детенизации экономики Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду на детенизацию экономики страны. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 19:31
Религия

На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Экономика

Китай выразил желание закупать в России куриные лапки

Обновлено в 00:44
Интернет

Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся»

Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Политика

В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Стрельба произошла на выпускном в Филадельфии

В американском городе Филадельфия в результате стрельбы на выпускном вечере погиб один человек.
Обновлено в 00:51
Кино

Киноафиша. 17–23 июня

Обновлено вчера в 05:00
Политика

Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным

Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
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Общество

Директор театра Ленком Марк Варшавер госпитализирован

Актер театра и кино, директор театра Ленком Марк Варшавер был госпитализирован в одну из московских больниц.
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Футбол

«Интер» заинтересован в услугах Кэхилла

Защитник «Челси» Гари Кэхилл, который покинет клуб на правах свободного агента, может перебраться в итальянскую Серию А. Как сообщает Sportmediaset, в услугах 34-летнего англичанина заинтересован «Интер».
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Садальский выразил радость за Алибасова фотографией с гробом

Станислав Садальский порадовался в связи с тем, что Бари Алибасов пошел на поправку.
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В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист

В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
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Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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