Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку СарриBookmaker-ratings.ru вчера в 16:24
В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри. Причина — итальянский специалист возглавил «Ювентус», сообщает Everything Napoli в своем Twitter. Табличка была прикреплена на доме Сарри.
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Сарри лишился именной таблички в Неаполе из-за назначения в «Ювентус»
Спорт день за днемвчера в 15:56
В Неаполе сняли табличку «Здесь родился Сарри» из-за его назначения в «Ювентус»
Чемпионатвчера в 15:20
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено 15 июня в 12:36
Здоровье
Роскачество проверит телемедицинские мобильные приложения
Роскачество запустит цифровую экспертизу телемедицинских приложений, сообщает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 02:41
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено вчера в 06:54
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Минздрав: почти 80% женщин приходят на роды нездоровыми
В эфире «Говорит Москва» один из главных репродуктологов Министерства Здравоохранения Олег Апалихин заявил, что нездоровые роды случаются из-за ранних сердечных заболеваний и онкологий.
Обновлено в 00:51
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Авто
Опубликованы рендеры Bugatti Divo с переднемоторной компоновкой
Дизайнер Райан Приск решил представить, как мог бы выглядеть суперкар Bugatti Divo с переднемоторной компоновкой вместо привычной архитектурой со средним расположением двигателя.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии
Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Экономика
В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта
Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика
Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России
В пояснительной записке к документу сообщается, что эти меры позволят более эффективно управлять плодородием и предотвращать деградацию сельхозземель, в том числе за счет финансирования по госпрограммам.
Обновлено в 02:18
Политика
Гройсман высказался о детенизации экономики Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду на детенизацию экономики страны. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 19:31
Религия
На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапки
Обновлено в 00:44
Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся»
Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Политика
В ДНР установили причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Стрельба произошла на выпускном в Филадельфии
В американском городе Филадельфия в результате стрельбы на выпускном вечере погиб один человек.
Обновлено в 00:51
Кино
Киноафиша. 17–23 июня
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Директор театра Ленком Марк Варшавер госпитализирован
Актер театра и кино, директор театра Ленком Марк Варшавер был госпитализирован в одну из московских больниц.
Обновлено в 02:04
Футбол
«Интер» заинтересован в услугах Кэхилла
Защитник «Челси» Гари Кэхилл, который покинет клуб на правах свободного агента, может перебраться в итальянскую Серию А. Как сообщает Sportmediaset, в услугах 34-летнего англичанина заинтересован «Интер».
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Садальский выразил радость за Алибасова фотографией с гробом
Станислав Садальский порадовался в связи с тем, что Бари Алибасов пошел на поправку.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено вчера в 08:20
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06