В Неаполе сорвали именную табличку СарриBookmaker-ratings.ru вчера в 16:24

В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри. Причина — итальянский специалист возглавил «Ювентус», сообщает Everything Napoli в своем Twitter. Табличка была прикреплена на доме Сарри.

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