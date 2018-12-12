Происшествия

В Назрани возле торгового центра произошел взрыв
Коммерсантъ
12:21

Около торгового центра «Ковчег» в Назрани в Ингушетии подорван автомобиль, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным агентства, в машину была заброшена граната. «По предварительной информации, погибли двое полицейских»,— сказал собеседник агентства.
Коммерсантъ12:21
с чего всё началось

Двое полицейских погибли в Назрани при подрыве автомобиля

"Предварительно произошел взрыв гранаты, пострадали двое сотрудников правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства. Ранее источник сообщал о ранении двух человек в результате взрыва в районе одного из рынков Назрани.
Интерфакс12:11

Подробнее о событии

В Назрани возле торгового центра произошел взрыв

Коммерсантъ12:21

Источник: неизвестный бросил гранату в силовиков в Ингушетии

RT на русском11:56

Источник: двух силовиков с осколочными ранениями доставили в больницу Назрани

ТАСС11:55

В Назрани у торгового центра произошел взрыв

РБК11:44

В Ингушетии неизвестный бросил гранату в силовиков, сообщил источник

РИА Новости11:40

Источник сообщил об одном погибшем и двоих пострадавших при взрыве в Назрани

Интерфакс12:26

Пострадавшие от взрыва в Назрани полицейские скончались

Lenta.ru12:25
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