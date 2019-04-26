Происшествия

В Нальчике ФСБ задержала планировавшего теракты боевикаРоссийская газета 11:13

В Нальчике задержан местный житель, который планировал теракт по указанию из Сирии. Об этом в пятницу сообщили ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Задержанный принадлежал к так называемой баксанской бандгруппе.
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ФСБ задержала в Нальчике боевика «Исламского государства»

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ФСБ РФ объявила о предотвращении резонансного теракта в Нальчике

Интерфакс - Россия09:34

В Нальчике задержан планировавший теракт участник ИГ

Коммерсантъ10:27

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РБК09:57

В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ

ТАСС09:52

ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ

Газета.Ru12:47
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ЛНР широко отпразднует пятилетие независимости

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT рассказал, как в регионе будут отмечать пять лет со дня образования ЛНР.Основные мероприятия пройдут 12 мая.
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Актриса Кристина Кузьмина рассказала о многолетней борьбе с раком

Актриса театра и кино Кристина Кузьмина впервые публично рассказала о своей борьбе с раком.
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Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
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Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»

Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
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Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

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В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
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Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети

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Армия и оружие

Китай испытывает многоразовую гиперзвуковую ракету

Журнал Popular Mechanics обнаружил, что в КНР проходит испытания прототип перспективной многоразовой гиперзвуковой ракеты.
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