По последним данным, число жертв нападения на гостинично-офисный комплекс в столице Кении городе Найроби увеличилось до 14. Ранее сообщалось о семи погибших. Нападение было совершено во вторник, 15 января.

Число жертв нападения в Найроби возросло до 14

Политика Политика Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза Как и ожидалось, парламент Великобритании отверг предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза.

Общество Общество «Аэрофлот» назвал поданный иск попыткой давления на компанию «Аэрофлот» считает, что подача исков тремя пассажирами в суд США является попыткой давления на компанию, заявил заместитель гендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Происшествия Происшествия Число жертв нападения в Найроби возросло до 14

Политика Политика Посол США в ФРГ объяснил свои угрозы из-за «Северного потока — 2» Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью немецкому изданию Rheinische Post заявил о том, что возможные американские санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", вызваны обеспокоенностью Вашингтона вопросом энергетической безопасности Европы и транзита российского газа через Украину.

Политика Политика Путин заявил о незаинтересованности России в гонке вооружений России не нужна гонка вооружений, в Москве готовы к переговорам с Вашингтоном о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент Владимир Путин в интервью сербской газете «Политика», размещенном на сайте Кремля.

Экономика Экономика Назван средний размер пенсии на Украине Средний размер пенсии на Украине на 1 января 2019 года составил 2,64 тысячи гривен (около 6,3 тысячи рублей).

Армия и оружие Армия и оружие Помпео обвинил Иран в желании нарастить свой ракетный потенциал Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран пытается нарастить свой ракетный потенциал, что якобы угрожает Европе и Ближнему Востоку.

Происшествия Происшествия Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

Политика Политика В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.

Спорт Спорт Россия выполнила все условия WADA Помощник президента России, замглавы совета по развитию физкультуры и спорта Игорь Левитин во вторник заявил о выполнении страной всех условий, выдвинутых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Происшествия Происшествия В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой

Происшествия Происшествия Во Владивостоке закидали камнями приехавшую на вызов скорую помощь Неизвестные во Владивостоке напали на машину "скорой помощи", приехавшую на вызов, забросав ее камнями, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.

Происшествия Происшествия Число жертв ДТП под Воронежем возросло Представитель единой дежурной диспетчерской службы Нижнедевицкого района Воронежской области проинформировал, что число погибших в результате столкновения трех транспортных средств увеличилось до восьми.

Политика Политика Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Алла Пугачева начала задыхаться на съемках Алла Пугачева чуть не задохнулась на съемках передачи Первого канала.

Политика Политика Оппозиция инициировала голосование об отставке правительства Мэй После провала голосования по соглашению о выходе из Евросоюза, которое правительство Терезы Мэй подготовило совместно с Брюсселем, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин запустил процедуру вынесения вотума недоверия действующему кабинету.

Политика Политика Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.

Политика Политика США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Космос Космос На Луне проросло первое в истории растение Луноход совершил посадку в бассейне Южный полюс 3 января и стал первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.

Политика Политика Украина возобновит производство самолетов «Руслан» Украинское предприятие «Антонов» возобновит производство транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».

Экономика Экономика Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали Арестованное имущество олигарха оценивается почти в 46 миллионов долларов.

Общество Общество Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей "Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.

Политика Политика Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Здоровье Здоровье Врачи рассказали об опасности купания в проруби Купание в проруби на Крещение едва ли пойдет на пользу организму незакаленного человека, однако может нести угрозы, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Космос Космос Астроном из Гарварда назвал астероид Оумуамуа «инопланетным зондом» Глава департамента астрономии Гарвардского университета Ави Лоеб озвучил гипотезу о том, что межзвездный объект, известный как Оумуамуа (Oumuamua) может быть инопланетным зондом, прилетевшим из далекого прошлого.

Общество Общество Больница в Пензенской области «прославилась» досками и стульями На снимке изображена импровизированная кровать из четырех стульев и досок.

Экономика Экономика Эксперты предложили ввести пособия по бедности на 0,5 трлн руб Для решения проблемы детской бедности нужны дополнительные финансовые средства из федерального бюджета — на выплаты адресного пособия по бедности семьям с детьми потребуется около 520 млрд руб. ежегодно, указывают авторы доклада.

Экономика Экономика Лидер рынка ОСАГО отчитался о первых продажах после изменения тарифов Лидер рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) «АльфаСтрахование» (15,8% рынка по собранным премиям) раскрыл, как поменялась средняя цена на его полисы ОСАГО в первые дни продаж после изменения базовых ставок.

Происшествия Происшествия «Победа» может с апреля прекратить международные рейсы из Петербурга По словам собеседника агентства, 14 и 15 января международные рейсы "Победы" из Санкт-Петербурга были задержаны сотрудниками пограничных служб аэропорта, "требующими в процессе подготовки к вылету вскрытие всех надлежащим образом заблокированных и опломбированных кухонных отсеков в салоне самолета".