Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.

В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

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