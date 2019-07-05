Политика

В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на УкраинеРИА Новости 12:30

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
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«Нафтогаз» предупредил о риске техногенной катастрофы на Украине

РБК13:55

Эксперт оценил слова главы «Нафтогаза» об угрозе техногенной катастрофы

RT на русском13:11

Глава «Нафтогаза»: Украине нужно до 15 октября накопить в хранилищах 20 млрд куб. м газа

ТАСС12:41

Украине предрекли техногенную катастрофу

Газета.Ru12:40

Глава «Нафтогаза» заявил о риске техногенной катастрофы на Украине

Rambler News Service12:33

В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

РИА Новости12:30

«Останавливаться нельзя»: Украине грозит техногенная катастрофа

Вести.Ru13:23
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Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

Обновлено в 12:52
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Космос

Взгляд из космоса: выставка фотографий Юрия Батурина открылась в Калуге

Обновлено в 06:35
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 08:17
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия

В Петербурге мужчина погиб под электричкой у станции Сортировочная

Обновлено в 13:12
Авто

BMW и Daimler будут вместе разрабатывать автопилоты

Автопроизводители BMW и Daimler объявили о начале сотрудничества в сфере автономного вождения.
Обновлено вчера в 06:50
Политика

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов встретился с послом США Хантсманом

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов провел встречу с послом США Джоном Хантсманом.
Обновлено в 05:50
Политика

Зеленский пообещал выполнить минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений.
Обновлено в 13:50
Общество

Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки

Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Авто

Кроссовер BMW X7 превратили в пикап

Журналисты издания speedme.ru рассказали, как дюжина студентов в течение 10 месяцев переделала тестовый мул BMW X7 в пикап, который планируется использовать для ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение

Геологическая служба США сообщила, что в 20:33 по мск на юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6.6.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол

СМИ узнали о трансфере купленного «Рубином» неделю назад игрока в «Зенит»

По информации издания, петербургский клуб договорился о трансфере с казанским «Рубином», который на прошлой неделе приобрел хавбека у «Оренбурга».
Обновлено в 12:38
Происшествия

В Москве арестовали основателя организации «Домашние деньги»

Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:58
Гаджеты

Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки

Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.
Обновлено в 12:53
Политика

Родственники арестованного на Украине экс-офицера ДНР обратятся в ООН

Родственники бывшего командира ПВО подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Снежное Владимира Цемаха заявили, что намерены обращаться в ООН в связи с его похищением украинскими спецслужбами.
Обновлено в 07:39
Политика

Путин посмертно наградил моряков-подводников

Обновлено в 05:29
Политика

С какой целью Коломойский высказался о конфликте в Донбассе

Предприниматель Игорь Коломойский вновь назвал ситуацию на юго-востоке Украины внутренним гражданским конфликтом, подчеркнув, что Россия не имеет никакого отношения к его созданию.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

Во Франции вводят интернет-цензуру

Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
Обновлено в 02:54
Общество

Американка съела рекордные 32 бургера за 10 минут

Обновлено в 09:28
Футбол

«Зенит» объявил о переходе Дугласа Сантоса

Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека

Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
Экономика

Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Участника банды Басаева осудили на 19 лет в колонии строгого режима

Приговор жителю Ингушетии Аслану Яндиеву вынес Северо-Кавказский окружной военный суд Житель Ингушетии Аслан Яндиев приговорён к 19 годам заключения в колонии строгого режима, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 13:15
Политика

Зеленский назвал главные задачи власти в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первоочередными задачами, которые требуют срочного решения в Донбассе, являются дороги и водоснабжение региона.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес

В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова

Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.
Обновлено в 00:25
Общество

Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия

Столетний британец раскрыл секрет долголетия, который придется по вкусу всем "Кулинария и позитивный настрой - определенно мой секрет долгой жизни".
Обновлено в 08:14
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