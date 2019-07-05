Политика
В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на УкраинеРИА Новости 12:30
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
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Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
Обновлено в 12:52
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика
В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»
«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 08:17
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Авто
BMW и Daimler будут вместе разрабатывать автопилоты
Автопроизводители BMW и Daimler объявили о начале сотрудничества в сфере автономного вождения.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов встретился с послом США Хантсманом
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов провел встречу с послом США Джоном Хантсманом.
Обновлено в 05:50
Политика
Зеленский пообещал выполнить минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений.
Обновлено в 13:50
Общество
Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки
Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Авто
Кроссовер BMW X7 превратили в пикап
Журналисты издания speedme.ru рассказали, как дюжина студентов в течение 10 месяцев переделала тестовый мул BMW X7 в пикап, который планируется использовать для ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение
Геологическая служба США сообщила, что в 20:33 по мск на юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6.6.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
СМИ узнали о трансфере купленного «Рубином» неделю назад игрока в «Зенит»
По информации издания, петербургский клуб договорился о трансфере с казанским «Рубином», который на прошлой неделе приобрел хавбека у «Оренбурга».
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Москве арестовали основателя организации «Домашние деньги»
Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:58
Гаджеты
Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки
Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.
Обновлено в 12:53
Политика
Родственники арестованного на Украине экс-офицера ДНР обратятся в ООН
Родственники бывшего командира ПВО подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Снежное Владимира Цемаха заявили, что намерены обращаться в ООН в связи с его похищением украинскими спецслужбами.
Обновлено в 07:39
Политика
Путин посмертно наградил моряков-подводников
Обновлено в 05:29
Политика
С какой целью Коломойский высказался о конфликте в Донбассе
Предприниматель Игорь Коломойский вновь назвал ситуацию на юго-востоке Украины внутренним гражданским конфликтом, подчеркнув, что Россия не имеет никакого отношения к его созданию.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Во Франции вводят интернет-цензуру
Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
Обновлено в 02:54
Общество
Американка съела рекордные 32 бургера за 10 минут
Обновлено в 09:28
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Дугласа Сантоса
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека
Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
Экономика
Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов
Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Участника банды Басаева осудили на 19 лет в колонии строгого режима
Приговор жителю Ингушетии Аслану Яндиеву вынес Северо-Кавказский окружной военный суд Житель Ингушетии Аслан Яндиев приговорён к 19 годам заключения в колонии строгого режима, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 13:15
Политика
Зеленский назвал главные задачи власти в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первоочередными задачами, которые требуют срочного решения в Донбассе, являются дороги и водоснабжение региона.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова
Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.
Обновлено в 00:25
Общество
Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия
Столетний британец раскрыл секрет долголетия, который придется по вкусу всем "Кулинария и позитивный настрой - определенно мой секрет долгой жизни".
Обновлено в 08:14