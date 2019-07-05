Политика

В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на УкраинеРИА Новости 12:30

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
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«Нафтогаз» предупредил о риске техногенной катастрофы на Украине

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Эксперт оценил слова главы «Нафтогаза» об угрозе техногенной катастрофы

RT на русском13:11

Глава «Нафтогаза»: Украине нужно до 15 октября накопить в хранилищах 20 млрд куб. м газа

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Украине предрекли техногенную катастрофу

Газета.Ru12:40

Глава «Нафтогаза» заявил о риске техногенной катастрофы на Украине

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В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

РИА Новости12:30

«Останавливаться нельзя»: Украине грозит техногенная катастрофа

Вести.Ru13:23
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
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В центре Екатеринбурга горит жилой дом

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Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки

Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.
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Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
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Обновлено в 11:54
Политика

Во Франции вводят интернет-цензуру

Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
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В хромосфере Солнца нашли «пушечные ядра»

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Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
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СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
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Обновлено 02 июля в 15:13
Наука

На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы

Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
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В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

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Нашлась внучка бывшей сокамерницы умершей фанатки Филиппа Киркорова

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В Британии нашли архивное видео с Бэнкси

В интервью мужчина объясняет, что он замаскирован, поскольку нельзя быть граффити-художником, а потом выходить на публику.
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В ответ артистка подтвердила, что после пополнения в семье они с мужем почти перестали спать, постоянно находятся в каких-то заботах и совсем не имеют свободного времени.
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Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву

Обновлено в 13:30
Политика

МИД проверяет информацию о задержании двух россиян в Ливии

В МИД РФ обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан, официального уведомления от ливийской стороны не было, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел России "Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан", - сказали в МИД РФ.
Обновлено в 10:53
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В Кремле прокомментировали расследование Ивана Голунова

Расследование по делу журналиста Ивана Голунова является прерогативой специальных служб, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:28
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Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск против актера

Молодой человек, обвиняющий Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, добровольно отозвал иск против актера.
Обновлено в 12:00
Политика

«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
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«Краснодар» проиграл «Уралу» в контрольном матче на сборе в Австрии

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СМИ узнали о трансфере купленного «Рубином» неделю назад игрока в «Зенит»

По информации издания, петербургский клуб договорился о трансфере с казанским «Рубином», который на прошлой неделе приобрел хавбека у «Оренбурга».
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В Забайкалье осудили безногую женщину за убийство избивавшего ее мужа

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Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
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Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
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Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных

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В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд

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«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
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