Политика
В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на УкраинеРИА Новости 12:30
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
Происшествия
В центре Екатеринбурга горит жилой дом
Обновлено в 09:03
Гаджеты
Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки
Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Прогулочное судно перевернулось в Черном море
Прогулочное судно перевернулось в Черном море, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:54
Политика
Во Франции вводят интернет-цензуру
Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
Обновлено в 02:54
Космос
В хромосфере Солнца нашли «пушечные ядра»
Астрономы обнаружили во внешних слоях Солнца новый вид сферических образований, которые движутся по искривленным траекториям, подобно пушечным ядрам.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Суд арестовал владельца «Домашних денег»
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Хоккей
«Питтсбург» продлил контракт с главным тренером Салливаном
Обновлено в 13:11
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Политика
Путин посмертно наградил моряков-подводников
Обновлено в 05:29
Культура
В Британии нашли архивное видео с Бэнкси
В интервью мужчина объясняет, что он замаскирован, поскольку нельзя быть граффити-художником, а потом выходить на публику.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Саша Савельева почти перестала спать после рождения сына
В ответ артистка подтвердила, что после пополнения в семье они с мужем почти перестали спать, постоянно находятся в каких-то заботах и совсем не имеют свободного времени.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву
Обновлено в 13:30
Политика
МИД проверяет информацию о задержании двух россиян в Ливии
В МИД РФ обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан, официального уведомления от ливийской стороны не было, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел России "Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан", - сказали в МИД РФ.
Обновлено в 10:53
Политика
В Кремле прокомментировали расследование Ивана Голунова
Расследование по делу журналиста Ивана Голунова является прерогативой специальных служб, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск против актера
Молодой человек, обвиняющий Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, добровольно отозвал иск против актера.
Обновлено в 12:00
Политика
«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Футбол
СМИ узнали о трансфере купленного «Рубином» неделю назад игрока в «Зенит»
По информации издания, петербургский клуб договорился о трансфере с казанским «Рубином», который на прошлой неделе приобрел хавбека у «Оренбурга».
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Забайкалье осудили безногую женщину за убийство избивавшего ее мужа
Женщина дважды вызывала полицию, однако это не остановило мужа, и тот, угрожая убийством, напал на подсудимую и ребенка.
Обновлено в 11:35
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных
1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд
В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Политика
В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»
«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34