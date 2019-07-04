Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзитуRT на русском 17:54
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора. При этом он допустил продление существующих соглашений.
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с чего всё началось
Украина ожидает перебои в транзите российского газа, об этом заявил топ-менеджер "Нафтогаза", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов, выступая на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине.РИА Новости17:21
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Авто
Ателье AC Schnitzer представит особую версию BMW 8-Series
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников
1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 11:41
Политика
Трамп предостерёг Иран от угроз по превышению лимита запасов урана
Лидер США Дональд Трамп посоветовал иранским властям избегать угроз по превышению лимита запасов обогащённого урана, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие
Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
По меньшей мере восемь боевиков ликвидированы на западе Ирака в ходе операции силовиков и авиаудара международной коалиции, сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака.
Обновлено в 19:59
Политика
Путин назвал отношения России и Италии особенными
Президент РФ Владимир Путин назвал двусторонние отношения с Италией особенными, что позволило двум странам сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций и ответных мер.
Обновлено в 18:47
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак бывшего футболиста сборной России и лондонского "Арсенала" Андрея Аршавина с Алисой Казьминой.
Обновлено в 11:00
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Армия и оружие
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке
Обновлено 01 июля в 00:23
Здоровье
Британские врачи приняли смертельную болезнь пациентки за тонзиллит
Врачи из британского графства Суффолк перепутали анемию у пациентки с тонзиллитом, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 16:36
Экономика
ГК «Регион» приобрела страховую компанию «Сургутнефтегаз»
Группа компаний "Регион" приобрела 100% страховой компании "Сургутнефтегаз", говорится в сообщении ГК.
Обновлено в 05:54
Общество
Картина неизвестного автора подорожала в 1000 раз
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ «Кристалл»
По предварительной информации, около 15.00 между тремя посетителями ТЦ произошел конфликт.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено в 18:50
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Политика
Порошенко призвал украинцев на акции протеста
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации («Об очищении власти»).
Обновлено в 19:27
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Z1 Pro с 32 МП селфи-камерой
Обновлено в 16:21
Общество
Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге
В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов
Две бронемашины "Брэдли", доставленные к мемориалу Авраама Линкольна в Вашингтоне на празднование Дня независимости США, оказались старыми, со следами ржавчины.
Обновлено в 20:05
Футбол
Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубках
По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
Обновлено в 11:41
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Возвращение мумии: Екатерина Стриженова показала, как борется с возрастом
Как именно называется процедура, Стриженова не помнит.
Обновлено в 13:48