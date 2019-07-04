Украина ожидает перебои в транзите российского газа, об этом заявил топ-менеджер "Нафтогаза", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов, выступая на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине.

с чего всё началось

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора. При этом он допустил продление существующих соглашений.

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

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