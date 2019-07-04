Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзитуRT на русском 17:54
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора. При этом он допустил продление существующих соглашений.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Украина ожидает перебои в транзите российского газа, об этом заявил топ-менеджер "Нафтогаза", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов, выступая на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине.РИА Новости17:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Транспорт
Открыто движение по новому участку дороги М11 от Клина до Твери
Открыто движение на отрезке дороги с 97-го по 149-й километр - от Клина до Твери. Об этом сообщает государственная компания "Автодор".
Обновлено в 07:06
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными
Присяжные Санкт-Петербургского городского суда признали виновными и не заслуживающими снисхождения женщину-работницу благотворительного фонда и двух мужчин, задушивших Нину Мацину, старейшую работницу Мариинского театра, пережившую блокаду.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Сын арабского шейха скончался в Великобритании
ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Политика
Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить
Образ "нового единоросса" Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата "Единой России" в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей
Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей. Об этом сообщил сайт правительства Иркутской области.
Обновлено в 14:42
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Происшествия
В тюменском торговом центре произошла стрельба
Обновлено в 07:39
Политика
Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов
В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Кино
Москвичей приглашают на ретроспективу авторского кино
Куратором ретроспективы выступил кинокритик Борис Нелепо, включивший в свою программу авторские фильмы о героях с особенностями развития.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Игры
Хакер, взломавший сервера Steam, EA и Sony, отсидит 27 месяцев
Хакер был осуждён на 27 месяцев тюремного заключения.
Обновлено в 16:34
Экономика
Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета
Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено в 17:07
Экология
В Петербурге из-за дождя затопило целую улицу
Сильные дожди привели к затоплению улиц и объектов инфраструктуры в Санкт-Петербурге, сообщает 3 июля издание «Деловой Петербург».
Обновлено в 14:28
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке
Обновлено 01 июля в 00:23
Технологии
Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России
Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest).
Обновлено в 11:42
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с рядом автоконцернов
Обновлено в 01:45
Экономика
Foreign Affairs (США): будущие лидеры мировой экономики (Foreign Affairs)
За прошедшие два с половиной года Соединенные Штаты вышли из Транстихоокеанского партнерства и ввели пошлины на сталь, алюминий и широкий ассортимент других китайских товаров.
Обновлено в 18:23
Культура
Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией
По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Общество
Сахалинский аквапарк хотят открыть в августе, но смогут в сентябре
Новые распорядители имущества должны были открыть аквапарк за три месяца, но сделать этого не сумели — отчасти из-за споров со строителями, отчасти из-за намерения серьезно усилить коммерческую составляющую объекта.
Обновлено в 18:42
Политика
В украинскую Раду внесли законопроект о запрете сквернословия в СМИ
Депутат Верховной рады Ольга Богомолец зарегистрировала в парламенте Украины законопроект, предусматривающий введение штрафа за использование нецензурной брани во время трансляций в эфире, публичных выступлениях, в СМИ и интернете.
Обновлено в 10:34
Кино
Вышел трейлер фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
Первая часть "Новогоднего беспредела" вышла в кинотеатрах 20 декабря 2018 года.
Обновлено в 07:01