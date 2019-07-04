Политика
«Нафтогаз» ожидает перебоев в транзите российского газа через УкраинуМосковский Комсомолец вчера в 18:00
Один из топ-менеджеров "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил на конференции в Торонто, что Украина ожидает перебоев в транзите газа в Европу через Украину.
Читать в источнике
Оценить71
с чего всё началось
На Украине могут начаться перебои с транзитом российского топлива, заявил топ-менеджер "Нафтогаза", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.РИА Новостивчера в 17:37
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом газа через Украину
Национальная служба новостейвчера в 17:32
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:04, Ашберн
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Эксперты предполагают, что неполадки в работе WhatsApp, Facebook и Instagram могли произойти из-за проблем в дата-центрах.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Дерево убило ребенка на востоке Москвы
На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Экономика
Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено в 03:08
Футбол
Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»
Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
Политика
В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации
Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:40
Наука
В вулкане возле Антарктиды нашли кипящее лавовое озеро
Обновлено в 04:59
Экономика
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Минобороны Финляндии не видит военной угрозы со стороны России
Финляндия не видит военной угрозы со стороны России, но будет продолжать развивать свою обороноспособность, заявил новый министр обороны страны Антти Кайкконен.
Обновлено в 05:12
Общество
Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах
Распространенность заболеваний в городах России почти в 1,5 раза выше, чем в селах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 03:54
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Обновлено вчера в 08:16
Экономика
Законопроект о выплатах по советским вкладам внесен в Госдуму
Законопроект о возобновлении государственных выплат по советским вкладам внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.
Обновлено вчера в 05:36
Авто
Bentley Mulsanne в спецверсии W.O. Edition доехал до России
Компания Bentley представила в России три автомобиля Bentley Mulsanne в специальной юбилейной версии W.O. Edition, приуроченной к столетию марки.
Обновлено в 04:35
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»
Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено вчера в 11:41
Шоу-бизнес
Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа
Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
Россия потопила американскую подлодку в интернете
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания - вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами", - полагает российский лидер.
Обновлено в 04:10
Происшествия
На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей
В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова «возвращает лицо» с помощью гипсовой маски
Российская актриса Екатерина Стриженова разместила на своей страничке в «Инстаграме» ролик, на котором она «возвращает себе лицо» при помощи гипсовой маски.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
22-летняя дочь Мадонны готовится к свадьбе со скейтбордистом, с которым тайно встречалась два года
Своевольная Лурдес уже в 22 года знает, чего она хочет: и это вовсе не слава и популярность, в которой на протяжении всей своей жизни купается ее мама — легендарная Мадонна.
Обновлено в 05:36
Политика
Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»
Обновлено вчера в 11:31
Экономика
ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома
ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Пожар в монастыре в Курганской области уничтожил храм
Храм на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в селе Чимеево Курганской области сгорел, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
СКР ищет очевидцев убийства бизнесмена в Екатеринбурге
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов ищут убийц бизнесмена.
Обновлено вчера в 07:43