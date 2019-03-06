Политика

Украинский «Нафтогаз» констатировал потерю газового транзитаНевские Новости вчера в 21:26

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» заявила, что транзит российского сжиженного газа через их территорию полностью завершится в 2020 году. Договориться не удастся, констатировали в компании. Транзит российского сжиженного газа через территорию Украины полностью прекратится в 2020 году.
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Транзита не будет: «Нафтогаз» настроен пессимистично

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ФАНвчера в 08:27

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Взгляд.рувчера в 08:17

«Нафтогаз» не верит в продолжение транзита российского газа через Украину в 2020 г

ПРАЙМвчера в 07:59
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Политика

Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
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Турист из России скончался после купания в море в Тель-Авиве

Тридцатилетний турист из России скончался в среду после купания в Средиземном море в Тель-Авиве.
Обновлено в 04:53
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Первый в России частный космодром построят в Нижегородской области

Обновлено в 04:45
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Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в Ташкент

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва — Ташкент, оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:17
Политика

Россия вводит неотложные меры по противодействию кори

Роспотребнадзор внес в Минюст постановление главного санитарного врача о неотложных мерах по противодействию распространению кори в России, рассказала «РИА Новости» глава ведомства Анна Попова.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима в связи с нарушением ею условий отбывания наказания.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян, сообщил источник

Постпреды стран Евросоюза согласовали санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
Обновлено в 04:52
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Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.
Обновлено в 02:03
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €5,1 тыс. Хорошавину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €5,1 тыс. бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, осужденному за коррупцию, говорится в решении, опубликованном в базе суда.
Обновлено в 03:38
Экономика

Росстат посчитал сколько денег россияне накопили за 2018 год

Росстат посчитал сколько денег россиянам удалось накопить за 2018 год. Всего люди смогли отложить сумму в 3 триллиона рублей.
Обновлено в 04:23
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Корабли ВМС Турции зашли в порт Одессы

Обновлено в 05:26
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Томские школьники опубликовали видео с матерящимся на уроке педагогом

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Стало известно, сколько россиян готовы участвовать в акциях протеста

Минимальное число граждан, собирающихся на акции протеста, с зимы 2017 года было зафиксировано в марте 2018 года (8%). Принимать участие в митингах с политическими целями готово еще меньшее количество жителей страны — 20% (75% этого точно делать не будут).
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Россия и Сирия обвинили США в срыве эвакуации беженцев из «Рукбана»

Обновлено в 04:40
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На Украине разработали план в случае провала переговоров по газу

Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 02:39
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Москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети

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Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ

Восстановительные работы начались на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ в КНДР.
Обновлено в 01:38
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В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах

Обновлено вчера в 12:17
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В России созданы правила прохода Севморпути иностранными кораблями

Правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути, сообщает газета «Известия».
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Госдума отклонила проект о передаче пенсий по наследству

Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект "Справедливой России" о наследовании страховых пенсий по старости.
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В год чемпионата глава комитета призвала женщин не иметь романтических отношений с иностранными гостями.
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Mitsubishi ASX 2019 с новым фирменным дизайном дебютировал в Женеве

Компания Mitsubishi на открывшемся моторшоу в Женеве официально представила модернизированный кроссовер ASX.
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Медведи Екатеринбургского зоопарка вышли из спячки

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Член совета директоров группы "Сафмар" Саид Гуцериев, председатель совета директоров группы компаний "Славянский мир" Владимир Лещиков, владелец холдинга "Норебо" Виталий Орлов и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вошли в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes, сообщает издание на своем официальном сайте.
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В Ленинградской области один человек погиб в ДТП с автобусом

Один человек погиб, не менее четырех пострадали при столкновении иномарки с автобусом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 05:02
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Наталья Михайловна Витренко
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), доктор экономических наук. По убеждениям сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Белоруссией.
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