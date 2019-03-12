Политика

В «Нафтогазе» считают, что действия ФРГ лишают Украину транзита газаГазета.Ru 04:19

В Киеве все больше сомневаются, что смогут сохранить транзит российского газа через свою территорию. Глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев уверен, что позиция Германии и других европейских стран может привести к полному прекращению транзита.
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Эксперт ответил на заявление «Нафтогаза» о попытках сохранить газовый транзит

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РБК01:24

В «Нафтогазе» считают, что действия ФРГ лишают Украину транзита газа

Газета.Ru04:19
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Политика

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Сотрудники правоохранительных органов проводят в администрации Рязани проверочные мероприятия, сообщил РИА Новости информированный источник в соответствующих структурах региона.
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Политика

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Обновлено вчера в 21:00
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Обновлено в 05:47
Политика

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Обновлено в 05:19
Происшествия

Полиция обнаружила брошенную пятилетнюю девочку в квартире в Раменском

Полицейские обнаружили в одной из квартир в Раменском брошенную пятилетнюю девочку.
Обновлено в 05:51
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Мужская сборная России по хоккею стала чемпионом Универсиады

Обновлено в 06:17
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Капитан арестованного в Стамбуле российского судна с экипажем Streamline Бахман Багиров заявил о намерении перерыть Босфор 12 марта.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Опубликовано видео задержания дебошира на рейсе Оренбург — Москва

Телеканал "Звезда" опубликовал видео задержания дебошира на рейсе Оренбург — Москва.
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Неизвестные обокрали квартиру топ-менеджера "Сибура", миллионера из российского списка Forbes Дмитрия Конова в центре Москвы.
Обновлено в 06:04
Экономика

Акции ОКС после снятия ограничения торгов упали на 40%

Неликвидные акции "Объединенных кредитных систем" (ОКС) после снятия ограничения на торги в режиме Т+2 упали на 40%, опустив капитализацию компании до 789,6 миллиарда рублей с 1,3 триллиона рублей, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 05:16
Общество

Предпенсионеры смогут получать алименты

Женщины в возрасте 55 лет и мужчины 60 лет теперь могут рассчитывать на алименты.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Полиция начала рейд на московском рынке «Фуд Сити»

Полиция проводит рейд на территории «Фуд Сити», одного из крупнейших продовольственных рынков столицы.
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Происшествия

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Политика

Комитет Совфеда рекомендовал отклонить закон о хостелах

Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил отклонить с созданием согласительной комиссии закон о запрете размещения хостелов в жилых домах.
Обновлено в 04:57
Политика

Путин предложил дать новые полномочия Следственному комитету

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому Следственный комитет предлагается наделить полномочиями по организации судебной экспертизы.
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Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил компанию "Роснефть" в закупке венесуэльской нефти у PDVSA несмотря на санкции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:15
Политика

В Кремле не рассматривают возможность передачи Курил Японии

Почему условия Москвы неприемлемы для Японии Японцы считают Курилы своими землями и едва ли пойдут на признание, что острова в настоящее время принадлежат другому государству, — этого не позволяет их менталитет, объясняет источник, близкий к МИДу.
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Минздрав внёс в правительство антитабачную концепцию

Антитабачная концепция внесена в правительство, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
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Спецназ ФСБ провел обыски у начальника райотдела МВД под Воронежем

Представители ФСБ и Следственного комитета (СК) России провели обыски у начальника отдела МВД РФ по Новоусманскому району Воронежской области подполковника Анатолия Уварова.
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Согласно информации РБК, в документе ЦБ говорится, что сделки для неквалифицированных инвесторов будут ограничены суммой передаваемых в оплату средств, совокупной стоимостью цифровых активов, стоимостью переданных в обмен цифровых операционных знаков.
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В Швеции назвали Россию «проигравшей сверхдержавой»

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен назвал Россию "сверхдержавой-аутсайдером" гонки вооружений.
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Andriy Kobolyev
Украинский бизнесмен
Chief Executive Officer of Ukrainian state energy company Naftogaz. In October 2014 Mr. Kobolyev was named in Fortune magazine's "top 40 under 40 " for his reform efforts at Ukraine's energy giant.
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