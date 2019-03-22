Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»RT на русском 13:13

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве. В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.
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В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

Известия20:05

«Нафтогаз» счел невыгодным для Киева предложение Медведчука о прямых поставках газа из РФ

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На Украине раскрыли цены на европейский газ

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URA.Ru19:53

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

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«Нафтогаз» предложил Путину «демпинговать по-человечески» в ценах на газ

РБК15:09
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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