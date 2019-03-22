Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»RT на русском вчера в 13:13
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве. В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.
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Происшествия
В Москве задержали напавшего на офис Сбербанка злоумышленника
В Москве задержали злоумышленника, совершившего нападение в одном из столичных отделений Сбербанка.
Обновлено в 05:00
Общество
43-летний Андрей — необычный случай: он — россиянин, получивший убежище в Финляндии; сейчас жертва политических преследований собирает бутылки в Хельсинки (Iltalehti, Финляндия) (Iltalehti.fi)
В Финляндии нет знакомых, нет никого, к кому можно было бы обратиться.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: наберитесь терпения
На этой неделе вас ждет много беготни и суеты.
Обновлено в 01:30
Политика
Порошенко обвинил Бойко в попытке посадить Киев на газовую иглу России
Побежали к Путину, они экономику обсуждают, они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских выборов, и уже сейчас утверждают, что они все объединятся.
Обновлено в 08:45
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика
Националисты устроили антикоррупционный митинг в Киеве
Представители партии «Национальный корпус» устроили митинг против коррупции в оборонной сфере Украины.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Политика
Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАПа
Премьер-министр России поручил Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
Обновлено в 02:50
Кино
Новая серия «Игры престолов» попала в сеть
Детали первой серии финального сезона "Игры престолов" попали в сеть.
Обновлено в 07:58
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Северная Македония продлила россиянам безвизовый въезд
Правительством Республики Северная Македония принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговорённых действующим Соглашением, — говорится в сообщении дипведомства.
Обновлено в 07:48
Общество
В Новосибирске прошел митинг против новых законов и реформ
Обновлено в 08:54
Экономика
ЦБ разработает меры по борьбе с телефонными мошенниками
Банк России разрабатывает комплекс мер для борьбы с телефонными мошенниками, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 марта.
Обновлено вчера в 09:32
Спорт
Чен стал чемпионом мира по фигурному катанию, Коляда — шестой
Американский фигурист Натан Чен завоевал золото на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:30
Политика
Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными».
Обновлено в 03:24
Политика
Стали известны сроки признания США Голанских высот за Израилем
Напомним, в четверг Трамп заявил, что США должны признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
Штаты объявили о полной победе над ИГ в Сирии
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Венесуэлы в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 18:14
Космос
Астронавты NASA завершили выход в открытый космос
Американские астронавты завершили выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены аккумуляторов для солнечных панелей на новые.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11