Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»RT на русском вчера в 13:13

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве. В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.
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«Нафтогаз» отреагировал на встречу украинских оппозиционеров с руководством «Газпрома»

URA.Ruвчера в 19:53

На Украине раскрыли цены на европейский газ

Lenta.ruвчера в 18:41

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

RT на русскомвчера в 13:13

В «Нафтогазе» посчитали невыгодным для Украины предложение Медведчука о прямых поставках газа из РФ

Росбалтвчера в 15:31

«Нафтогаз» предложил Путину «демпинговать по-человечески» в ценах на газ

РБКвчера в 15:09

«Нафтогаз» счел невыгодным для Киева предложение Медведчука о прямых поставках газа из РФ

Интерфаксвчера в 14:38

"Перед выборами - по 100 долларов?": Украина призвала Россию "демпинговать по-человечески" в цене на газ

Царьградвчера в 15:40
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:05, Ашберн
Общество

Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

Обновлено в 07:12
Происшествия

В Москве задержали напавшего на офис Сбербанка злоумышленника

В Москве задержали злоумышленника, совершившего нападение в одном из столичных отделений Сбербанка.
Обновлено в 05:00
Общество

43-летний Андрей — необычный случай: он — россиянин, получивший убежище в Финляндии; сейчас жертва политических преследований собирает бутылки в Хельсинки (Iltalehti, Финляндия) (Iltalehti.fi)

В Финляндии нет знакомых, нет никого, к кому можно было бы обратиться.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса

В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: наберитесь терпения

На этой неделе вас ждет много беготни и суеты.
Обновлено в 01:30
Политика

Порошенко обвинил Бойко в попытке посадить Киев на газовую иглу России

Побежали к Путину, они экономику обсуждают, они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских выборов, и уже сейчас утверждают, что они все объединятся.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Обновлено в 04:07
Наука

Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые

Обновлено вчера в 04:45
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика

Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой

Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика

Националисты устроили антикоррупционный митинг в Киеве

Представители партии «Национальный корпус» устроили митинг против коррупции в оборонной сфере Украины.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Политика

Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАПа

Премьер-министр России поручил Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
Обновлено в 02:50
Кино

Новая серия «Игры престолов» попала в сеть

Детали первой серии финального сезона "Игры престолов" попали в сеть.
Обновлено в 07:58
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

Обновлено в 06:06
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Северная Македония продлила россиянам безвизовый въезд

Правительством Республики Северная Македония принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговорённых действующим Соглашением, — говорится в сообщении дипведомства.
Обновлено в 07:48
Общество

В Новосибирске прошел митинг против новых законов и реформ

Обновлено в 08:54
Экономика

ЦБ разработает меры по борьбе с телефонными мошенниками

Банк России разрабатывает комплекс мер для борьбы с телефонными мошенниками, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 марта.
Обновлено вчера в 09:32
Футбол

Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»

Обновлено в 06:41
Спорт

Чен стал чемпионом мира по фигурному катанию, Коляда — шестой

Американский фигурист Натан Чен завоевал золото на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:30
Политика

Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными».
Обновлено в 03:24
Политика

Стали известны сроки признания США Голанских высот за Израилем

Напомним, в четверг Трамп заявил, что США должны признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие

Штаты объявили о полной победе над ИГ в Сирии

Обновлено вчера в 12:48
Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

Обновлено в 08:34
Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Венесуэлы в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 18:14
Космос

Астронавты NASA завершили выход в открытый космос

Американские астронавты завершили выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены аккумуляторов для солнечных панелей на новые.
Обновлено вчера в 14:39
Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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