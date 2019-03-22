Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»RT на русском вчера в 13:13
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве. В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.
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Здоровье
Популярный женский контрацептив оказался опасен для здоровья
Речь идет о женских контрацептивах "Жанин". Соответствующую информацию приводит ТАСС.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 06:25
Политика
Около 2,5 тыс человек пришли на митинг КПРФ в центре Москвы
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, напавшего на офис Сбербанка
"В результате оперативных действий службы безопасности банка и правоохранительных органов злоумышленника удалось задержать", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 03:38
Политика
В Новосибирске прошёл митинг несогласных с новыми законами и реформами
Обсуждалось и повышение цен и НДС, и пенсионный возраст, затронули снова мусорную реформу.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем
«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Общество
Росстат подсчитал число курильщиков в России
Самыми курящими оказались граждане России в возрасте от 40 до 50 лет, из них ежедневно потребляют табак 32,5%, отмечает Росстат.
Обновлено в 05:19
Происшествия
МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве
В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Политика
СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) проведет правовую проверку визита в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 13:31
Спорт
После победы на ЧМ Загитова сдавала допинг-тест до 5 утра
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео
Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Пентагон увеличил инвестиции в «погоню» за гиперзвуковым оружием
Американские СМИ сообщили, что Пентагон увеличил инвестиции в разработку гиперзвукового оружия.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Венесуэлы в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне
Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Врио губернатора Андрей Чибис прибыл в Мурманск
Напомним, Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта, когда Марина Ковтун официально заявила о своей отставке.
Обновлено в 06:03
Политика
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Финансы
Прогноз: рубль порекомендует использовать позитив и заранее купить валюту для отпуска
Мягкая тревожность Как и предполагалось, российская валюта получила еще одну неделю позитива.
Обновлено в 05:23
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова была дисквалифицирована за неспортивное поведение во время четвертьфинала спринта на Кубке мира в Квебеке, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:54
Футбол
Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Во время мессы в Канаде напали на священника
На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено вчера в 11:45
Общество
В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя
Обновлено вчера в 16:38
Общество
Алексей Текслер завел аккаунт в Инстаграме
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Из Иваново в Подмосковье перебросили «Искандеры»
Комплексы "Искандер-М" прошли маршем из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 06:44
Спорт
Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде
Обновлено в 03:21