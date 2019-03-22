Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»RT на русском вчера в 13:13

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве. В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.
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«Нафтогаз» считает невыгодным предложение Медведчука о прямых поставках газа из России

Коммерсантъ01:28

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

Известиявчера в 20:05

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

RT на русскомвчера в 13:13

На Украине раскрыли цены на европейский газ

Lenta.ruвчера в 18:41

В «Нафтогазе» посчитали невыгодным для Украины предложение Медведчука о прямых поставках газа из РФ

Росбалтвчера в 15:31

«Нафтогаз» счел невыгодным для Киева предложение Медведчука о прямых поставках газа из РФ

Интерфаксвчера в 14:38

«Нафтогаз» отреагировал на встречу украинских оппозиционеров с руководством «Газпрома»

URA.Ruвчера в 19:53
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Здоровье

Популярный женский контрацептив оказался опасен для здоровья

Речь идет о женских контрацептивах "Жанин". Соответствующую информацию приводит ТАСС.
Обновлено вчера в 12:49
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 06:25
Политика

Около 2,5 тыс человек пришли на митинг КПРФ в центре Москвы

Обновлено в 06:15
Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, напавшего на офис Сбербанка

"В результате оперативных действий службы безопасности банка и правоохранительных органов злоумышленника удалось задержать", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 03:38
Политика

В Новосибирске прошёл митинг несогласных с новыми законами и реформами

Обсуждалось и повышение цен и НДС, и пенсионный возраст, затронули снова мусорную реформу.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем

«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Политика

Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Общество

Росстат подсчитал число курильщиков в России

Самыми курящими оказались граждане России в возрасте от 40 до 50 лет, из них ежедневно потребляют табак 32,5%, отмечает Росстат.
Обновлено в 05:19
Происшествия

МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве

В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Политика

СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) проведет правовую проверку визита в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 13:31
Спорт

После победы на ЧМ Загитова сдавала допинг-тест до 5 утра

Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Путешествия

Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане

Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Пентагон увеличил инвестиции в «погоню» за гиперзвуковым оружием

Американские СМИ сообщили, что Пентагон увеличил инвестиции в разработку гиперзвукового оружия.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса

В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Венесуэлы в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие

В Китае объяснили выбор названия «Шаньдун» для авианосца Type 001A

Обновлено в 06:08
Политика

Врио губернатора Андрей Чибис прибыл в Мурманск

Напомним, Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта, когда Марина Ковтун официально заявила о своей отставке.
Обновлено в 06:03
Политика

Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Финансы

Прогноз: рубль порекомендует использовать позитив и заранее купить валюту для отпуска

Мягкая тревожность Как и предполагалось, российская валюта получила еще одну неделю позитива.
Обновлено в 05:23
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова была дисквалифицирована за неспортивное поведение во время четвертьфинала спринта на Кубке мира в Квебеке, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:54
Футбол

Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Во время мессы в Канаде напали на священника

На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено вчера в 11:45
Общество

В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя

Обновлено вчера в 16:38
Общество

Алексей Текслер завел аккаунт в Инстаграме

Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Из Иваново в Подмосковье перебросили «Искандеры»

Комплексы "Искандер-М" прошли маршем из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 06:44
Спорт

Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде

Обновлено в 03:21
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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