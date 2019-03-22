В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»RT на русском вчера в 13:13

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве. В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

Политика МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Политика Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.

Армия и оружие МИД назвал бомбардировки Югославии «пятном позора» для НАТО Бомбардировки Югославии в 1999 году навсегда останутся «пятном позора» на репутации НАТО. Об этом написали на сайте МИД России.

Здоровье В Самарской области врач, рассказавший о своей зарплате в сети, добился ее повышения до 40 тысяч Врач тольяттинской клинической больницы № 5 в марте выложил в сеть информацию о своей зарплате, которая составила за месяц всего лишь 14 тысяч рублей и обратился с претензией к областному минздраву.

Политика Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства.

Политика В Киеве завершился митинг националистов Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.

Игры Долой розницу: цифровые игры на PS4 будут продаваться только в магазине Sony Here is the full text outlining these changes (Sony full game digital codes at retail) pic.twitter.com/wY39bWyhaj — Wario64 (@Wario64) 22 марта 2019 г. Sony в письме уведомляет, что с 1 апреля больше не будет поставлять в магазины коды на цифровые версии игр для своих консолей.

Единоборства Три бойца команды Фёдора Емельяненко одержали победы в Bellator 218 Анатолий Токов в среднем весе одержал свою 28-ю победу в ММА над американцем Джеральдом Харрисом.

Энергетика Порошенко обещает не повышать цену на газ в мае Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что ситуация на рынке газа позволяет отказаться от запланированного на 1 мая повышения цены на голубое топливо для населения.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Экономика Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Футбол Тренер сборной Казахстана: хотим преподнести России сюрприз Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек накануне матча отборочного этапа Евро-2020 против команды России рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка.

Политика В ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко Структуры Евросоюза начали антикоррупционное расследование против президента Украины Петра Порошенко.

Авто Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.

Происшествия МИД России рекомендовал избегать мест скопления людей во Франции МИД России рекомендует избегать мест массового скопления людей в Париже и ряде других городов Франции из-за проведения очередной акции протеста "желтых жилетов", говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра.

Армия и оружие SDF объявили о победе над ИГ в Сирии Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.

Авто Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».

Шоу-бизнес «Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме Актер Сергей Безруков призвал протестующих против храма Святой Екатерины задуматься о своей душе и назвал несогласных со строительством «спятившими».

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Политика Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.

Общество В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.

Происшествия Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента Рейс FV6020 авиакомпании «Россия» прибыл накануне вечером в Петербург из столицы с задержкой в 40 минут.

Шоу-бизнес Звезда шоу «Дом-2» Руслан Проскуров сыграл свадьбу О личной жизни шоумен не распространялся, но накануне стало известно, что они с возлюбленной сыграли свадьбу.