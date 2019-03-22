Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»RT на русском вчера в 13:13
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве. В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.
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Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Политика
Шипулин объявил о старте предвыборной кампании в Госдуму РФ
Обновлено в 08:05
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Спорт
Чен с рекордом выиграл чемпионат мира, Коляда – шестой
Обновлено в 08:33
Здоровье
В Петербурге из бесполого ребенка сделали девочку
Обновлено в 04:54
Политика
Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву
Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
МИД назвал бомбардировки Югославии «пятном позора» для НАТО
Бомбардировки Югославии в 1999 году навсегда останутся «пятном позора» на репутации НАТО. Об этом написали на сайте МИД России.
Обновлено в 10:09
Здоровье
В Самарской области врач, рассказавший о своей зарплате в сети, добился ее повышения до 40 тысяч
Врач тольяттинской клинической больницы № 5 в марте выложил в сеть информацию о своей зарплате, которая составила за месяц всего лишь 14 тысяч рублей и обратился с претензией к областному минздраву.
Обновлено в 05:43
Политика
Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 09:08
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Игры
Долой розницу: цифровые игры на PS4 будут продаваться только в магазине Sony
Here is the full text outlining these changes (Sony full game digital codes at retail) pic.twitter.com/wY39bWyhaj — Wario64 (@Wario64) 22 марта 2019 г. Sony в письме уведомляет, что с 1 апреля больше не будет поставлять в магазины коды на цифровые версии игр для своих консолей.
Обновлено в 10:14
Единоборства
Три бойца команды Фёдора Емельяненко одержали победы в Bellator 218
Анатолий Токов в среднем весе одержал свою 28-ю победу в ММА над американцем Джеральдом Харрисом.
Обновлено в 04:19
Энергетика
Порошенко обещает не повышать цену на газ в мае
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что ситуация на рынке газа позволяет отказаться от запланированного на 1 мая повышения цены на голубое топливо для населения.
Обновлено в 08:00
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Футбол
Тренер сборной Казахстана: хотим преподнести России сюрприз
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек накануне матча отборочного этапа Евро-2020 против команды России рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка.
Обновлено в 09:56
Политика
В ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко
Структуры Евросоюза начали антикоррупционное расследование против президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:20
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
МИД России рекомендовал избегать мест скопления людей во Франции
МИД России рекомендует избегать мест массового скопления людей в Париже и ряде других городов Франции из-за проведения очередной акции протеста "желтых жилетов", говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра.
Обновлено в 09:46
Футбол
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Аустрией»
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
SDF объявили о победе над ИГ в Сирии
Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.
Обновлено в 02:51
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме
Актер Сергей Безруков призвал протестующих против храма Святой Екатерины задуматься о своей душе и назвал несогласных со строительством «спятившими».
Обновлено в 09:37
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть
В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
Обновлено в 09:54
Общество
В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе
Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента
Рейс FV6020 авиакомпании «Россия» прибыл накануне вечером в Петербург из столицы с задержкой в 40 минут.
Обновлено в 05:22
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Звезда шоу «Дом-2» Руслан Проскуров сыграл свадьбу
О личной жизни шоумен не распространялся, но накануне стало известно, что они с возлюбленной сыграли свадьбу.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше
Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58