В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»RT на русском вчера в 13:13

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве. В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

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