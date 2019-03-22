Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»RT на русском вчера в 13:13
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве. В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.
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Политика
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Политика
КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию против ухудшения жизни людей
Сегодня, 23 марта, КПРФ проводит всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Государственной думы от коммунистической партии Александра Ющенко.
Обновлено в 02:11
Здоровье
На севере Тамбова построят семиэтажную поликлинику
В северной части Тамбова планируют построить новую большую поликлинику. К работам приступят в этом году.
Обновлено в 04:45
Культура
Наталья Орейро возжелала русский паспорт
Певица Наталья Орейро во время появления на телешоу «Вечерний Ургант» выступила с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором попросила выдать ей российский паспорт.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
Обновлено 21 марта в 05:58
Общество
Галкин поспорил с Навальным о звездности Соловьева
Обновлено в 05:58
Космос
Нибиру захватила Чукотку? Жители Дальнего Востока предостерегли землян о вторжении
Обновлено в 03:51
Происшествия
МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве
В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Политика
Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма
Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Путин поздравил жителей Башкирии с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем создания республики.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
«Совсем девочка»: поклонники Кристины Орбакайте остались в восторге от ее новых селфи из Майами
«Немного солнца и нежности вам», — написала она под новыми селфи в своем блоге.
Обновлено вчера в 15:05
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие
Россия предостерегла США от испытаний новой зенитной ракеты
Ранее стало известно о планах Пентагона испытать в 2020 году управляемую зенитную ракету SM-3 для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Порошенко уверен в победе на выборах президента
Абсолютно уверен в своем переизбрании на второй срок президент Украины Петр Порошенко, об этом он заявил 22 марта в эфире телеканала «Украина».
Обновлено вчера в 18:49
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
В центре Могадишо прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
Обновлено в 04:20
Спорт
Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде
Обновлено в 03:21
Общество
Медведев отправил парусную экспедицию к Антарктиде
«Провести в 2019 — 2020 годах кругосветную экспедицию учебнопарусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева», — сказано в распоряжении правительства.
Обновлено в 03:47
Футбол
Самедов ответил на мнение, что он был балластом «Спартака»
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал, как относится к заявлениям некоторых болельщиков о том, что московский «Спартак» избавился от балласта, когда игрок покинул команду.
Обновлено в 05:24
Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»
Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено вчера в 13:59
Армия и оружие
Новейшая авиаракета РФ «изделие 305» будет испытана в Сирии
Ряд отечественных СМИ сообщил, что сейчас на территории Сирии проводятся испытания новой управляемой ракеты, которая носит название «изделие 305».
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Гвардейцы на Прудбое учились военному делу
Обновлено в 04:42
Политика
РФ нашла лазейку для поставок газа Венгрии в обход Украины
Россия и Венгрия пришли к соглашению по поставкам газа в обход Украины в 2020 году.
Обновлено вчера в 04:38
Культура
Сергей Шнуров предложил разогнать минкульт в России
Член общественного совета комитета Госдумы по культуре, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, принявший участие в мероприятии, заявил, что министерство культуры в России надо разогнать, пишет « Московский Комсомолец ».
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Меркель и Трамп провели телефонные переговоры
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.
Обновлено вчера в 21:36
Спорт
Кацалапов признался, что последний день ЧМ в Японии был самым долгим в его жизни
Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, прокомментировал выступление в произвольном танце на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:14