Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»RT на русском вчера в 13:13

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве. В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.
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«Нафтогаз» отреагировал на встречу украинских оппозиционеров с руководством «Газпрома»

URA.Ruвчера в 19:53

На Украине раскрыли цены на европейский газ

Lenta.ruвчера в 18:41

«Нафтогаз» счел невыгодным для Киева предложение Медведчука о прямых поставках газа из РФ

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В «Нафтогазе» посчитали невыгодным для Украины предложение Медведчука о прямых поставках газа из РФ

Росбалтвчера в 15:31

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РБКвчера в 15:09

"Перед выборами - по 100 долларов?": Украина призвала Россию "демпинговать по-человечески" в цене на газ

Царьградвчера в 15:40

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

RT на русскомвчера в 13:13
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Армия и оружие

Порошенко: Вступление Украины в НАТО остановит конфликт в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о позитивных изменениях, которые ждут страну после ожидаемого вступления в НАТО.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у западных границ России

Сразу 3 американских самолета B-52H, способных нести ядерное оружие, были замечены неподалеку от Калининградской области.
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Спорт

Элизабет Турсынбаева из Казахстана вошла в историю фигурного катания

Обновлено вчера в 09:57
Политика

СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) проведет правовую проверку визита в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче

Молодежная сборная России нанесла поражение Швеции в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:56
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

ООН: статус Голанских высот не изменился

«Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:46
Общество

В Петербурге сносят бывшую проходную завода «Петмол»

Во второй половине дня пятницы, 22 марта, на Московском проспекте начали сносить бывшую проходную завода «Петмол».
Обновлено вчера в 13:35
Спорт

Евгения Медведева рассказала, что стала веганом

Обновлено в 02:46
Гаджеты

Intel закрывает проект по созданию мини-компьютера Compute Card

В корпорации Intel приняли окончательное решение относительно перспектив разработки модулей Compute Card, в результате чего работы прекращаются.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

Мужчина с ножом напал на полицейского в Старом Осколе

Житель Старого Оскола Александр С. напал на сотрудника полиции с ножом. Инцидент произошел на улице Жукова.
Обновлено в 03:26
Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Обновлено вчера в 18:14
Общество

Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием республики

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием со дня образования республики.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Прикамье четырех девушек осудили за изнасилование школьницы

Обновлено вчера в 11:44
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.
Обновлено вчера в 18:56
Шоу-бизнес

Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей

Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:52
Единоборства

Экс-чемпион UFC Алдо госпитализирован с бактериальной инфекцией

Обновлено в 02:40
Армия и оружие

В Сирии испытывают новую российскую ракету «изделие 305»

На сирийском фронте испытывают авиационную управляемую ракету, предназначенную для модифицированного "Ночного охотника".
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Германии задержали 11 подозреваемых в подготовке теракта

Вследствие проведенной операции в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц удалось задержать 11 человек.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Здоровье

Порядка ста человек отравились в Хасавюрте

В Хасавюрте с различными симптомами отравления в центральную городскую больницу города поступили, по нашим данным, около 90 человек.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Липецкой области четыре человека погибли при пожаре в овощехранилище

Обновлено в 04:18
Политика

Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов

Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
Обновлено вчера в 08:21
Политика

В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова

Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Политика

Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском

Обновлено вчера в 09:36
Политика

На Украину запретили ввозить из России роман «Мастер и Маргарита»

В списке запрещенных изданий оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», выпущенный московским издательством «Азбука-Аттикус».
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Спорт

Йоханнес Бе сравнялся с Фуркадом по количеству побед за сезон

25-летний норвежец повторил рекорд француза Мартена Фуркада по количеству побед за один сезон.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

Доренко пристыдил Запашного после призыва лишить его эфира

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко отреагировал на слова дрессировщика Эдгарда Запашного, который призвал лишить журналиста эфира.
Обновлено в 02:44
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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