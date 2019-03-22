Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»RT на русском вчера в 13:13

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве. В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.
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«Нафтогаз» отреагировал на встречу украинских оппозиционеров с руководством «Газпрома»

URA.Ruвчера в 19:53

«Нафтогаз» предложил Путину «демпинговать по-человечески» в ценах на газ

РБКвчера в 15:09

"Перед выборами - по 100 долларов?": Украина призвала Россию "демпинговать по-человечески" в цене на газ

Царьградвчера в 15:40

В «Нафтогазе» посчитали невыгодным для Украины предложение Медведчука о прямых поставках газа из РФ

Росбалтвчера в 15:31

На Украине раскрыли цены на европейский газ

Lenta.ruвчера в 18:41

«Нафтогаз» счел невыгодным для Киева предложение Медведчука о прямых поставках газа из РФ

Интерфаксвчера в 14:38

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

RT на русскомвчера в 13:13
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Гаджеты

В Сеть слили снимки нового смартфона Huawei P30 Pro

Обновлено в 15:12
Армия и оружие

Военные учения с истребителями прошли в Ленинградской области

Добавляется, что к учениям в шести регионах РФ было привлечено свыше одной тысячи военнослужащих подразделений противовоздушной обороны и авиации ЗВО, а также более 30 самолетов и свыше 200 единиц вооружения и военной техники, включая боевые расчеты ЗРС С-300ПМ.
Обновлено в 04:24
Футбол

«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.
Обновлено в 13:29
Наука

Медведи скорчили друг другу рожи

Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края

Обновлено в 12:10
Кино

В сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»

В сети за три недели до официальной премьеры появилась первая серия заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 15:30
Происшествия

Круизный лайнер застрял у берегов Норвегии

У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Viking Sky, на борту которого находятся 1,3 тысячи пассажиров.
Обновлено в 11:42
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Обновлено в 00:02
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Мама Виктории Лопыревой выглядит ее старшей сестрой

Поклонники 35-летней Виктории Лопыревой уверены, что красота ей досталась по наследству от мамы.
Обновлено в 12:59
Политика

Медведчук исключил необходимость уступок для получения газа из России

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук исключил необходимость политических уступок от Киева для получения газа из России.
Обновлено в 09:21
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика

Госдеп потребовал от России вернуть Гриба на Украину

Госдеп Соединённых Штатов выступил с резким осуждением приговора украинцу Павлу Грибу, которого суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам лишения свободы за содействие терроризму.
Обновлено в 14:03
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Гаджеты

Huawei за полгода продала более 1 млн умных часов Watch GT

Обновлено в 15:13
Футбол

Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»

Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca.
Обновлено в 13:15
Спорт

Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова рассказала, почему не общается с Ксенией Собчак

Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Происшествия

ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии

Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Политика

Украина усилила меры безопасности на границе с Россией перед выборами

Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии президентских выборов.
Обновлено в 14:02
Спорт

Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено в 15:04
Политика

СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по Сирии

Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.
Обновлено в 15:00
Политика

На проспекте Сахарова проходит акция протеста в защиту социальных прав

Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Лене Лениной стали угрожать после улыбки в передаче о Началовой

Писательницу Лену Ленину обругали за улыбку на фото с передачи о смерти Юлии Началовой, где она улыбается вместе с телеведущим Андреем Малаховым, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 16:20
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено в 15:41
Происшествия

Специалисты не нашли опасных предметов в ТРЦ «РИО» в Москве

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили угрозы взрыва в торгово-развлекательном центре «РИО» на северо-востоке Москвы после поступления анонимного сообщения о минировании здания.
Обновлено в 15:46
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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