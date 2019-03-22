Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»RT на русском вчера в 13:13
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве. В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.
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Гаджеты
В Сеть слили снимки нового смартфона Huawei P30 Pro
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
Военные учения с истребителями прошли в Ленинградской области
Добавляется, что к учениям в шести регионах РФ было привлечено свыше одной тысячи военнослужащих подразделений противовоздушной обороны и авиации ЗВО, а также более 30 самолетов и свыше 200 единиц вооружения и военной техники, включая боевые расчеты ЗРС С-300ПМ.
Обновлено в 04:24
Футбол
«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.
Обновлено в 13:29
Наука
Медведи скорчили друг другу рожи
Обновлено вчера в 06:54
Кино
В сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
В сети за три недели до официальной премьеры появилась первая серия заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 15:30
Происшествия
Круизный лайнер застрял у берегов Норвегии
У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Viking Sky, на борту которого находятся 1,3 тысячи пассажиров.
Обновлено в 11:42
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Мама Виктории Лопыревой выглядит ее старшей сестрой
Поклонники 35-летней Виктории Лопыревой уверены, что красота ей досталась по наследству от мамы.
Обновлено в 12:59
Политика
Медведчук исключил необходимость уступок для получения газа из России
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук исключил необходимость политических уступок от Киева для получения газа из России.
Обновлено в 09:21
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика
Госдеп потребовал от России вернуть Гриба на Украину
Госдеп Соединённых Штатов выступил с резким осуждением приговора украинцу Павлу Грибу, которого суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам лишения свободы за содействие терроризму.
Обновлено в 14:03
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Гаджеты
Huawei за полгода продала более 1 млн умных часов Watch GT
Обновлено в 15:13
Футбол
Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»
Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca.
Обновлено в 13:15
Спорт
Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала»
Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Политика
Украина усилила меры безопасности на границе с Россией перед выборами
Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии президентских выборов.
Обновлено в 14:02
Спорт
Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено в 15:04
Политика
СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по Сирии
Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Лене Лениной стали угрожать после улыбки в передаче о Началовой
Писательницу Лену Ленину обругали за улыбку на фото с передачи о смерти Юлии Началовой, где она улыбается вместе с телеведущим Андреем Малаховым, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 16:20
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Специалисты не нашли опасных предметов в ТРЦ «РИО» в Москве
Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили угрозы взрыва в торгово-развлекательном центре «РИО» на северо-востоке Москвы после поступления анонимного сообщения о минировании здания.
Обновлено в 15:46
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56