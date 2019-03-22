Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»RT на русском вчера в 13:13
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве. В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.
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Наука
Создана новая сверхпрочная искусственная кожа
Обновлено в 03:10
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
Обновлено вчера в 23:01
Спорт
Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео
Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Наука
В Китае клонировали полицейскую собаку
Обновлено 21 марта в 01:20
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Общество
Навальный сообщил о слежке со стороны «пригожинских»
Люди, предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, регулярно следят за политиком Алексеем Навальным.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес
Смерть Юлии Началовой связали с «Евровидением»
Смерть Юлии Началовой продолжает широко обсуждаться её коллегами, которые до сих пор не могут поверить в случившееся.
Обновлено в 06:00
Музыка
Умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:34
Политика
Медведчук: обвал экономики Украины начался при президентстве Ющенко
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президентство Виктора Ющенко и приход к власти его команды в 2005 году стали началом обвала экономики Украины.
Обновлено в 17:22
Политика
Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины
Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Спорт
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене
В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек
В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Происшествия
Посетители в панике покинули парижский Диснейленд
Обновлено в 18:14
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено в 08:56
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Обновлено в 14:31
Кино
Новая серия «Игры престолов» попала в сеть
Детали первой серии финального сезона "Игры престолов" попали в сеть. Об этом сообщает издание Super.ru.
Обновлено в 07:58
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Чубайс: приватизация УК «Роснано» становится все менее реальной
Приватизация УК «Роснано» становится все менее вероятной, в обновленную стратегию управляющей компании такой вариант может вовсе не войти, сообщил в «Интерфаксу» председатель правления УК Анатолий Чубайс.
Обновлено в 18:54
Происшествия
В Испании задержали престарелых грабителей банков
В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено в 19:40
Политика
Times: кабинет Мэй намерен добиться её отставки
Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться её отставки.
Обновлено в 18:49
Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Общество
Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Обновлено в 17:49
Общество
Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде
Обновлено в 15:00
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56