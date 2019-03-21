В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»РБК 15:48

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж постановил «Газпрому» выплатить «Нафтогазу» около $2,6 млрд. Компания оспорила это решение в апелляционном суде в Швеции. Однако, несмотря на это, Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение об аресте активов «Газпрома» в Великобритании.

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

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