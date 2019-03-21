Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»РИА Новости 15:15
Судебный процесс будет продолжен после вердикта Апелляционного суда округа Свеа. Решение суда в Англии было вынесено 15 марта. В начале марта 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
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Происшествия
Глава Росгеологии отправлен в отставку
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Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 93 человек
Число жертв в результате крушения парома недалеко от иракского города Мосул достигло 93 человек. Об этом 21 марта сообщает телеканал Rudaw.
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Адвокаты хоккеиста Фролова раскрыли детали суда с Юлией Началовой
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Политика
Болтон пообещал «финансово задушить» руководство Венесуэлы
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал «финансово задушить» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружение в случае дальнейшей «узурпации» власти в республике.
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Политика
Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
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Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
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Здоровье
Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна
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Происшествия
Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями
Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Хоккей
СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции
Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
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Гаджеты
Тимати представил беспроводные наушники от Black Star
Российский рэпер Тимати представил беспроводные наушники под названием Black Star Click’n’Play.
Обновлено в 09:08
Футбол
Роналду избежал дисквалификации УЕФА за жест в матче с «Атлетико»
Напомним, что Роналду в ответном мачте забил три мяча в ворота «Атлетико» и помог «Ювентусу» пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:19
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено в 15:48
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Гаджеты
Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России
В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
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Общество
Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма
Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Культура
США намерены вернуть Украине похищенную нацистами картину
Прокуратура Южного округа американского штата Нью-Йорк намерена вернуть на Украину картину, которая была похищена во время Великой Отечественной войны нацистскими оккупантами из музея в Киеве.
Обновлено в 15:55
Финансы
Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов
Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Футбол
Дешам: «Однажды Зидан возглавит сборную Франции»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверен в том, что Зинедин Зидан, в настоящее время тренирующий «Реал», однажды возглавит национальную команду своей страны.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Здоровье
Казанцев приглашают пройти бесплатное флюорографическое обследование
25 марта жители Казани смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование.
Обновлено в 04:15
Кино
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
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Транспорт
«Аэрофлот» отменяет в пятницу семь парных рейсов из Шереметьево
Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:45
Политика
Госдума одобрила законопроект об ипотечных каникулах
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах, информирует РИА Новости.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Что Началова скрывала от самых близких, расскажут в «Пусть говорят»
В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" станет известно о последней тайне певицы Юлии Началовой, которую она хранила даже от самых близких.
Обновлено в 06:34
Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов
Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено в 12:29
Финансы
Рубль подорожал до уровня августа 2018 года
Курс доллара к рублю впервые с августа 2018 года опустился ниже 64 рублей.
Обновлено в 01:31
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57