В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»РИА Новости 15:15

Судебный процесс будет продолжен после вердикта Апелляционного суда округа Свеа. Решение суда в Англии было вынесено 15 марта. В начале марта 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Происшествия Глава Росгеологии отправлен в отставку Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".

Происшествия Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 93 человек Число жертв в результате крушения парома недалеко от иракского города Мосул достигло 93 человек. Об этом 21 марта сообщает телеканал Rudaw.

Политика Болтон пообещал «финансово задушить» руководство Венесуэлы Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал «финансово задушить» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружение в случае дальнейшей «узурпации» власти в республике.

Политика Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.

Спорт ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.

Происшествия Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".

Хоккей СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.

Гаджеты Тимати представил беспроводные наушники от Black Star Российский рэпер Тимати представил беспроводные наушники под названием Black Star Click’n’Play.

Футбол Роналду избежал дисквалификации УЕФА за жест в матче с «Атлетико» Напомним, что Роналду в ответном мачте забил три мяча в ворота «Атлетико» и помог «Ювентусу» пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Интернет Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.

Экономика Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.

Гаджеты Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.

Общество Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.

Культура США намерены вернуть Украине похищенную нацистами картину Прокуратура Южного округа американского штата Нью-Йорк намерена вернуть на Украину картину, которая была похищена во время Великой Отечественной войны нацистскими оккупантами из музея в Киеве.

Финансы Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.

Футбол Дешам: «Однажды Зидан возглавит сборную Франции» Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверен в том, что Зинедин Зидан, в настоящее время тренирующий «Реал», однажды возглавит национальную команду своей страны.

Армия и оружие Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.

Здоровье Казанцев приглашают пройти бесплатное флюорографическое обследование 25 марта жители Казани смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование.

Транспорт «Аэрофлот» отменяет в пятницу семь парных рейсов из Шереметьево Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.

Политика Госдума одобрила законопроект об ипотечных каникулах Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах, информирует РИА Новости.

Шоу-бизнес Что Началова скрывала от самых близких, расскажут в «Пусть говорят» В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" станет известно о последней тайне певицы Юлии Началовой, которую она хранила даже от самых близких.

Футбол «Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.

Финансы Рубль подорожал до уровня августа 2018 года Курс доллара к рублю впервые с августа 2018 года опустился ниже 64 рублей.

Политика Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.