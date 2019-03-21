Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»РИА Новости 15:15

Судебный процесс будет продолжен после вердикта Апелляционного суда округа Свеа. Решение суда в Англии было вынесено 15 марта. В начале марта 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
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Украинский «Нафтогаз» ответил на решение суда в споре с «Газпромом»

URA.Ru20:33

«Газпром» защитился от «Нафтогаза» в Великобритании

Коммерсантъ11:44

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

РИА Новости15:15

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

РБК15:48

Суд Англии приостановил разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом»

ТАСС11:37

Суд в Лондоне приостановил производство по делу об аресте активов «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

Интерфакс11:19

Суд в Англии приостановил производство по делу «Газпрома» и «Нафтогаза»

RT на русском11:18
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Общество

МВД России сократило перечень опасных пород собак

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Происшествия

Житель хабаровского села застрелил амурского тигра

Как сообщили агентству РИА Новости в центре «Амурский тигр», житель посёлка Золотой услышал рёв коровы в сарае, а затем обнаружил тигра.
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Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на поставку украинских ракет

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Обновлено в 00:20
Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Финансы

Минфин поменял формат ОФЗ для населения

Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н).
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Происшествия

Хаски умер в самолете на пути из Амстердама в Лос-Анджелес

Обновлено в 15:38
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено в 20:17
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму

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Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Политика

Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Общество

Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский

Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Происшествия

На серверах МВД произошел масштабный сбой

В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено в 12:15
Наука

Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»

Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Здоровье

Для спасения Максима Зайцева не хватает 955 400 руб

Обновлено в 18:24
Интернет

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
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СКА выиграл серию у «Локомотива» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Обновлено в 15:30
Авто

Новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально

Вслед за остальными автопроизводителями компания Porsche выпустила купеобразную версию кроссовера. Новинкой оказалось Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено в 15:14
Здоровье

В Москве применят новую вакцину от туберкулеза

Власти Москвы заявили, что столица готова одной из первых применить новую российскую вакцину от туберкулеза, которая в настоящее время проходит клинические испытания.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области

Обновлено в 18:40
Кино

Умер заслуженный артист России Петр Зайченко

Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.
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Экономика

Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.
Обновлено в 09:22
Транспорт

Авиакомпания «Россия» вводит безбагажные тарифы для полетов из Пулково

Со 2 апреля на 36 направлениях полетов авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга начнут действовать безбагажные тарифы.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Обновлено в 17:38
Экономика

Финансовое здоровье «Мерси Агро» подкосили просчеты проекта и чужая дешевая свинина

О проблемах предприятия кулуарно известно давно — бизнес-модель с продажей по сниженным ценам больших кусков свинины с минимальной обработкой вызвала понимание далеко не у всех островитян.
Обновлено в 18:47
Авто

Россияне приобрели около миллиона автомобилей с АКП в 2018 году

Эксперты подчеркивают, что уже на протяжении трех лет продажи автомобилей с автоматической коробкой передач значительно превышают продажу машин с механической трансмиссией, на долю которых за прошедший год пришлось лишь 43,7% от общего объема рынка.
Обновлено в 13:28
Футбол

Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
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Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
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