Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»РИА Новости 15:15
Судебный процесс будет продолжен после вердикта Апелляционного суда округа Свеа. Решение суда в Англии было вынесено 15 марта. В начале марта 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
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