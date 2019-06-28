Политика
В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзитуРИА Новости 12:00
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа. Миллер ранее в пятницу заявил, что российская компания пока не получала от Украины официальных предложений заключить контракт на своп газа вместо транзитного соглашения.
Читать в источнике
Оценить136
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
Финансы
Орешкин прокомментировал доклад ЦБ о росте ВВП за счет кредитования
Глава российского Минфина Максим Орешкин прокомментировал доклад Центробанка, в котором сказано, что без роста потребительского кредитования рост экономики в I квартале 2019 года замедлился бы до нуля.
Обновлено в 08:31
Политика
Переговоры Путина и Трампа закончились
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом завершились.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Экономика
Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании
Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:23
Автоспорт
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Обновлено в 12:07
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Обновлено в 13:13
Футбол
«Рубин» представит пятую эмблему за семь лет
"Рубин" новый сезон начнет с обновленной эмблемой. С данной инициативой выступило руководство ТИАФ - спонсора казанцев.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Стало известно о задержании одного из руководителей «Рольфа»
В рамках уголовного дела против руководителей группы «Рольф» задержан директор департамента развития бизнеса и член совета директоров Анатолий Кайро.
Обновлено в 03:05
Гаджеты
Представлен первый в мире 4K OLED-экран с соотношением сторон 20:1
На этой неделе компания представила первый в мире OLED-экран с соотношением сторон 20:1 и разрешением 3840 х 160 пикселей.
Обновлено в 06:52
Общество
Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом
Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко
Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 13:00
Политика
Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ
На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.
Обновлено вчера в 02:17
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Политика
Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times
Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Футбол
Тунис и Мали сыграли вничью на Кубке африканских наций
В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Туниса сыграла вничью с Мали 1:1.
Обновлено в 12:45
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Политика
Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин на ужине в рамках саммита G20 был с термосом.
Обновлено в 09:09
Общество
Сергею Звереву изменили наказание за пикет у стен Кремля
Московский городской суд уменьшил размер штрафа, который нужно заплатить стилисту Сергею Звереву за пикет у стен Кремля, передаёт 28 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Серябкина призналась в однополом романе с Темниковой
Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Экзотическое путешествие: Кудрявцева летний отпуск проводит в Сингапуре
Первые несколько дней Кудрявцева провела с семьей. Но отметив годовщину отношений с Макаровым, телеведущая уехала в Сингапур.
Обновлено в 12:32
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Политика
В России создали невидимый для самолетов и дронов радар
Станция уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.
Обновлено в 02:07