Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа. Миллер ранее в пятницу заявил, что российская компания пока не получала от Украины официальных предложений заключить контракт на своп газа вместо транзитного соглашения.

В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту

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