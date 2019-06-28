Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзитуРИА Новости 12:00

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа. Миллер ранее в пятницу заявил, что российская компания пока не получала от Украины официальных предложений заключить контракт на своп газа вместо транзитного соглашения.
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«Нафтогаз» ответил на предложение России о поставках топлива со скидкой

URA.Ru13:59

В «Нафтогазе» ответили на заявление «Газпрома» по транзиту

RT на русском14:06

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» по условиям транзита газа через Украину

Rambler News Service11:44

«Нафтогаз» усомнился в возможности «Газпрома» дать 25% скидки на газ

РБК12:29

В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту

РИА Новости12:00

В «Нафтогазе Украины» не восприняли всерьез предложение «Газпрома» о новых поставках

ТАСС10:46

В «Нафтогазе» ответили на предложение главы «Газпрома» по транзиту

Комсомольская правда13:34
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:59, Вашингтон
Политика

ДНР и ЛНР освободили четырёх украинских пленных

Самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке освободили четырёх украинских пленных.
Обновлено в 07:20
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Обновлено в 03:07
Футбол

Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки — 2019

Сборная Аргентины по футболу одержала победу над национальной командой Венесуэлы в матче 1/4 финала Кубка Америки 2019 года.
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись

Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
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Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено в 15:41
Общество

Рыбы захотят перемен, а Овнов ждёт начало романтических отношений

Овен Астрологический прогноз для Овнов сулит новые знакомства, расширения круга общения, не исключено начало романтических отношений.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Две тысячи жилых домов подтопило в Иркутской области

"В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах трех муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.
Обновлено вчера в 20:39
Авто

В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре

С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой

Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой

В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика

На саммите G20 в Осаке начались переговоры Путина и Трампа

В японской Осаке в рамках саммита «большой двадцатки» проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

В США приговорили к пожизненному заключению Джеймса Алекса Филдса, который в 2017 году наехал на толпу ультраправых и леворадикальных активистов.
Обновлено в 15:24
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено в 13:52
Транспорт

Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Обновлено в 12:07
Общество

Лидеров стран G20 накормили травами и цветами

Организаторы саммита G20 рассказали, какие блюда и напитки предлагались лидерам «большой двадцатки» во время рабочего ланча.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала свой тысячеметровый особняк

Показывая журналистам особняк, Успенская призналась, что любит жить на природе, а приобрести собственный дом вдали от городской суеты было ее самой заветной мечтой, которая наконец сбылась.
Обновлено в 13:42
Культура

Олег Меньшиков вручил театральные премии

Обновлено в 16:23
Гаджеты

Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва

Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
Обновлено в 06:11
Автоспорт

Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Политика

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие

США впервые перебросили истребители F-22 в Катар

Соединённые Штаты перебросили истребители пятого поколения F-22 на авиабазу Аль-Удейд в Катаре.
Обновлено в 16:09
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Кино

Новому миру нужен новый Человек-Паук»! 4 июля в уфимских кинотеатрах стартует прокат фильма «Человек-Паук: вдали от дома»

Словом, лента воплощает в себе все то, за что зрители так любят картины о приключениях Человека-паука и кинематографическую вселенную Marvel.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Происшествия

«Краснодарский каннибал» получил 12 лет колонии строгого режима

Обновлено в 11:02
Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
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