Политика

В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзитуRT на русском 17:27

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
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Глава «Нафтогаза» признал необходимость компромисса с Россией

URA.Ru17:38

В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту

RT на русском17:27

Глава «Нафтогаза» заявил о неизбежности переговоров с Москвой по транзиту

Life.ru15:06

Глава «Нафтогаза» не увидел поля для маневра в вопросе транзита

Rambler News Service14:59

Глава «Нафтогаза» заявил о неизбежности переговоров с Россией по транзиту

РИА Новости14:31

Украина намерена договариваться с РФ о продлении транзита газа

News.ru14:30

На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа

Газета.Ru14:18
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
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Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению

Обновлено в 12:31
Происшествия

В Шереметьево рассказали о столкновении погрузчика с самолетом

Аэропорт Шереметьево подтвердил РИА Новости инцидент с врезавшимся в самолет погрузчиком.
Обновлено в 13:46
Происшествия

В Екатеринбурге разыскивают координатора движения «Открытая Россия»

Обновлено в 12:27
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия

На Куликовом поле в Одессе начались стычки

Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:31
Происшествия

На северо-востоке Петербурга горит склад

Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено в 17:16
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Общество

ABC (Испания): Бесерильо, пес конкистадоров, который пал в бою с индейцами (ABC.es)

Испанские конкистадоры принесли с собой в Новый Свет огромное количество предметов, предназначенных для покорения индейцев.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что скончался турок, раненный при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии.
Обновлено в 15:13
Гаджеты

Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400

Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Авто

На базе внедорожника LADA 4x4 сделали военный пикап

Обновлено в 06:15
Политика

Коломойского спросили о возвращении «Приватбанка»

Украинский олигарх Игорь Коломойский ответил на вопрос, собирается ли он добиваться возвращения "Приватбанка".
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения

Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено в 05:17
Общество

Москвичей предупредили о рекордном падении атмосферного давления

В Москве и Московской области 2 мая ожидается резкое падение атмосферного давления, сообщает ИА "Метеоновости".
Обновлено вчера в 08:21
Музыка

Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»

Обновлено в 09:14
Политика

Венесуэла потребовала от США защитить здание посольства в Вашингтоне

В посольстве находятся американские активисты, поддерживающие Николаса Мадуро Каракас требует Вашингтон защитить здание посольства Венесуэлы в Соединенных Штатах, соответствующее заявление сделал глава МИД страны Хорхе Арреаса.
Обновлено в 17:51
Политика

США и Грузия провели секретные переговоры из-за «российской угрозы»

США и Грузия проводят закрытые дискуссии, суть которых останется секретной из-за России, заявил представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова удивила поклонников ультракороткой стрижкой

Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни

В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Мадуро прошел маршем по Каракасу

Обновлено в 10:46
Политика

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку

Глава правительства Тереза Мэй уволила Гэвина Уильямсона по итогам расследования утечки информации с заседания Совета безопасности Великобритании.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу в Сирии

Обновлено в 15:18
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro с квадрокамерой выйдет на рынок в июне

На фоне информации об улучшенной версии смартфона, стало наблюдаться снижение стоимости флагмана, но не везде.
Обновлено в 06:59
Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

В МЧС назвали поджог основной версией пожара в ТЦ в Иркутске

Обновлено в 14:45
Происшествия

В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе

В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Культура

Обнаружен второй портрет Леонардо да Винчи

Второй портрет Леонардо да Винчи был обнаружен в Виндзорском замке Великобритании.
Обновлено в 05:44
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