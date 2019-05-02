Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзитуRT на русском 17:27
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
Кино
Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Шереметьево рассказали о столкновении погрузчика с самолетом
Аэропорт Шереметьево подтвердил РИА Новости инцидент с врезавшимся в самолет погрузчиком.
Обновлено в 13:46
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия
На Куликовом поле в Одессе начались стычки
Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:31
Происшествия
На северо-востоке Петербурга горит склад
Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено в 17:16
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Общество
ABC (Испания): Бесерильо, пес конкистадоров, который пал в бою с индейцами (ABC.es)
Испанские конкистадоры принесли с собой в Новый Свет огромное количество предметов, предназначенных для покорения индейцев.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что скончался турок, раненный при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии.
Обновлено в 15:13
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Авто
На базе внедорожника LADA 4x4 сделали военный пикап
Обновлено в 06:15
Политика
Коломойского спросили о возвращении «Приватбанка»
Украинский олигарх Игорь Коломойский ответил на вопрос, собирается ли он добиваться возвращения "Приватбанка".
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения
Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено в 05:17
Общество
Москвичей предупредили о рекордном падении атмосферного давления
В Москве и Московской области 2 мая ожидается резкое падение атмосферного давления, сообщает ИА "Метеоновости".
Обновлено вчера в 08:21
Музыка
Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»
Обновлено в 09:14
Политика
Венесуэла потребовала от США защитить здание посольства в Вашингтоне
В посольстве находятся американские активисты, поддерживающие Николаса Мадуро Каракас требует Вашингтон защитить здание посольства Венесуэлы в Соединенных Штатах, соответствующее заявление сделал глава МИД страны Хорхе Арреаса.
Обновлено в 17:51
Политика
США и Грузия провели секретные переговоры из-за «российской угрозы»
США и Грузия проводят закрытые дискуссии, суть которых останется секретной из-за России, заявил представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Мадуро прошел маршем по Каракасу
Обновлено в 10:46
Политика
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку
Глава правительства Тереза Мэй уволила Гэвина Уильямсона по итогам расследования утечки информации с заседания Совета безопасности Великобритании.
Обновлено в 02:03
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro с квадрокамерой выйдет на рынок в июне
На фоне информации об улучшенной версии смартфона, стало наблюдаться снижение стоимости флагмана, но не везде.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе
В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Культура
Обнаружен второй портрет Леонардо да Винчи
Второй портрет Леонардо да Винчи был обнаружен в Виндзорском замке Великобритании.
Обновлено в 05:44