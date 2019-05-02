Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзитуRT на русском 17:27
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе
Обновлено в 12:00
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено вчера в 19:27
Космос
Появилось видео столкновения Луны с метеоритом
Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры
Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.
Обновлено в 01:07
Баскетбол
Неудачная попытка Кармело Энтони заиграть в «Хьюстоне» – в новой серии Game of Zones
В новой серии рассказывается о неудачной попытке Кармело Энтони заиграть в составе «Рокетс».
Обновлено в 17:47
Культура
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тернер, известная широкой публике по роли Сансы Старк в знаменитом сериале «Игра престолов», тайно вышла замуж за американского певца и актера Джо Джонаса.
Обновлено в 15:51
Происшествия
В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным
Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 09:23
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019» после скандала на «Голосе»
Певица Алсу примет участие в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле.
Обновлено вчера в 04:19
Политика
Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Политика
Депутат Европарламента сравнил траты на оборону в России и ЕС
Бельгийский политик выразил сомнения в эффективности европейской армии Европа тратит на оборону в три раза больше, чем Россия, но это не дает эффективности, заявил глава фракции либералов в Европарламенте и известный бельгийский политик Ги Верхофстадт.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
Грузия будет развивать Береговую охрану
Грузия, с момента Пятидневной войны фактически утратившая свой флот, собирается развивать альтернативную форму охраны морских границ.
Обновлено в 11:53
Политика
Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено в 19:51
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено в 22:03
Общество
В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»
В Индии власти прибрежного штата Одиша продолжают срочную эвакуацию местных жителей в связи с приближением мощного циклона "Фани".
Обновлено в 18:16
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено в 21:36
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Политика
Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»
Обновлено в 17:32
Происшествия
В Петербурге арестовали сторонников Навального
Правоохранительные органы задержали сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова за незаконное поведение на первомайском шествии.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 20:14
Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено в 16:39
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено вчера в 21:59
Гаджеты
В Южной Корее более четверти миллиона человек начали пользоваться 5G
Недавно были подведены итоги первых месяцев работы сетей и оказалось, что пользоваться 5G начали уже более четверти миллиона человек.
Обновлено в 06:51
Хоккей
«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.
Обновлено в 22:22